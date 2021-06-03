Погасить долги перед производителями ВИЭ: В Минэнерго рассматривают несколько вариантов

В Министерстве энергетики прорабатывают разные варианты решения вопроса задолженности перед производителями «зеленой» электроэнергии, включая выпуск «зеленых» облигаций.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр энергетики Герман Галущенко, комментируя вопрос долгов перед производителями «зеленой» электроэнергии.

«Мы работаем над этим вопросом. Этот вопрос имеет две составляющие: первое — это те долги, которые образовались в прошлый период. Сейчас мы рассматриваем несколько опций их погашения. Одна из них — это „зеленые“ облигации Укрэнерго, которые обсуждаются. Второй вопрос — это возникновение новых долгов, которые в этом году тоже появились. Мы работаем над изменением условий работы на рынке, таким образом, чтобы долги в дальнейшем не образовывались», — сказал Галущенко.

Напомним, Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики Кабинет министров Украины подписал с участниками рынка возобновляемой энергетики (ВИЭ) в июне 2020 года.

НЭК «Укрэнерго» и Министерство финансов (как единственный акционер Укрэнерго) рассматривают вопросы выпуска «зеленых» облигаций для погашения долгов перед инвесторами в альтернативную генерацию, начиная с 2021 года. Об этом 26 ноября прошлого года сообщил тогдашний руководитель Минэнерго Юрий Бойко.

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» (ГарПок) в январе-марте этого года уплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) по «зеленому» тарифу более 18 млрд грн, что в среднем составляет около 90% по платежам, которые должно было провести предприятие за этот период.

В «ГарПок» напомнили, что для 100-процентного выполнения обязательств предприятие должно в полном объеме получать от НЭК «Укрэнерго» оплату за электроэнергию из альтернативных источников. Для расчетов с «ГарПоком» Укрэнерго 30 декабря 2020 года заключило кредитные договоры с Ощадбанком, Укрэксимбанком и Укргазбанком на общую сумму 10,25 млрд грн.

Задолженность Укрэнерго перед «Гарантированным покупателем» по состоянию на апрель 2021 года превышала 22 млрд грн.