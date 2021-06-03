Погасить долги перед производителями ВИЭ: В Минэнерго рассматривают несколько вариантов

В Министерстве энергетики прорабатывают разные варианты решения вопроса задолженности перед производителями «зеленой» электроэнергии, включая выпуск «зеленых» облигаций.
Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр энергетики Герман Галущенко, комментируя вопрос долгов перед производителями «зеленой» электроэнергии.
«Мы работаем над этим вопросом. Этот вопрос имеет две составляющие: первое — это те долги, которые образовались в прошлый период. Сейчас мы рассматриваем несколько опций их погашения. Одна из них — это „зеленые“ облигации Укрэнерго, которые обсуждаются. Второй вопрос — это возникновение новых долгов, которые в этом году тоже появились. Мы работаем над изменением условий работы на рынке, таким образом, чтобы долги в дальнейшем не образовывались», — сказал Галущенко.
Напомним, Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики Кабинет министров Украины подписал с участниками рынка возобновляемой энергетики (ВИЭ) в июне 2020 года.
НЭК «Укрэнерго» и Министерство финансов (как единственный акционер Укрэнерго) рассматривают вопросы выпуска «зеленых» облигаций для погашения долгов перед инвесторами в альтернативную генерацию, начиная с 2021 года. Об этом 26 ноября прошлого года сообщил тогдашний руководитель Минэнерго Юрий Бойко.
Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» (ГарПок) в январе-марте этого года уплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) по «зеленому» тарифу более 18 млрд грн, что в среднем составляет около 90% по платежам, которые должно было провести предприятие за этот период.
В «ГарПок» напомнили, что для 100-процентного выполнения обязательств предприятие должно в полном объеме получать от НЭК «Укрэнерго» оплату за электроэнергию из альтернативных источников. Для расчетов с «ГарПоком» Укрэнерго 30 декабря 2020 года заключило кредитные договоры с Ощадбанком, Укрэксимбанком и Укргазбанком на общую сумму 10,25 млрд грн.
Задолженность Укрэнерго перед «Гарантированным покупателем» по состоянию на апрель 2021 года превышала 22 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр5 ч. назад - 1432 10
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2313 7
Кличко рассказал, сколько Киев тратит на компенсацию проезда льготников3 ч. назад - 290 2
Рада внесла правки в закон о валюте: что изменится и кого это коснется03.06.2021, 12:10 - 2555 2
Попадание в реестр олигархов может создать проблемы их бизнесу за рубежом – министр юстиции4 ч. назад - 194 2
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2313 7
Как начисляется и облагается налогом доход по депозитам: разъяснение ФГВФЛ9 ч. назад - 2301
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»6 ч. назад - 1739 2
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)3 ч. назад - 1492
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр5 ч. назад - 1432 10
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 784
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 759
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 936
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2154 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2200 7