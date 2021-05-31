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Суд арестовал имущество нардепа за неуплату почти 100 млн грн налогов

Суд арестовал имущество нардепа за неуплату почти 100 млн грн налогов

Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно сообщению, 3 июня состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, поданной прокурором на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 6 апреля 2021 года. Решением было отказано в удовлетворении ходатайства следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований о наложении ареста на имущество подозреваемого М.

«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора Офиса генерального прокурора удовлетворена, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля 2021 года отменено. Принято новое решение, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого М., определенного постановлением», — сообщает пресс-служба.

Там отметили, что гражданин подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 — уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

По материалам УБР
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