Суд арестовал имущество нардепа за неуплату почти 100 млн грн налогов

Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно сообщению, 3 июня состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, поданной прокурором на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 6 апреля 2021 года. Решением было отказано в удовлетворении ходатайства следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований о наложении ареста на имущество подозреваемого М.

«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора Офиса генерального прокурора удовлетворена, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля 2021 года отменено. Принято новое решение, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого М., определенного постановлением», — сообщает пресс-служба.

Там отметили, что гражданин подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 — уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.