В «Слуге народа» рассказали, как будет работать закон о деолигархизации

Законопроект о деолигархизации, который Президент внес в Верховную раду и определил неотложным, имеет целью обеспечение интересов и национальной безопасности Украины. Он создает прозрачные правила поведения для лиц, которые имеют возможности существенно влиять на принятие государственных решений и используют их в собственных интересах.

Об этом заявил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР, представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

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Вениславский объясняет, что реестр олигархов будет вести Совет национальной безопасности и обороны Украины, потому что именно он является координирующим органом по вопросам национальной безопасности. Предложения о включении лица в реестр олигархов сможет подавать как Кабинет Министров, так и члены СНБО.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Андрей Костин подчеркивает, что парламент должен как можно быстрее принять президентский законопроект. Так удастся прекратить многолетнее давление олигархов на судей, правоохранителей, политиков и их влияние на все сферы жизни в стране.

«Олигархи — это не только о политическом влиянии и давлении. Это также о монополизации соответствующих отраслей, направлений промышленности. Это о многолетнем подкупе политиков, депутатов разных уровней, судей, правоохранителей, других государственных служащих, чтобы они принимали решения не в пользу народа Украины, а в пользу определенных олигархических групп. Я считаю, что эта ВР должна положить этому конец», — констатирует Костин.

Олигархи будут иметь выбор: или стать обычными крупными бизнесменами, или продолжать быть олигархами — в таком случае они попадают под целый ряд ограничений, резюмирует народный депутат от «Слуги народа», член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов.

«Олигархи больше не смогут финансировать политические партии. Потому что они делают это с одной целью — использовать политсилы в собственных бизнес-интересах. Еще одно ограничение — невозможность участия в крупной приватизации. Все говорили о борьбе с олигархами, но никто до сих пор не решался прибегнуть к реальным действиям», — говорит Маслов.

Нардеп сообщил, что это не единственный законопроект, направленный на деолигархизацию. Будет разработан целый пакет законодательных инициатив, призванных демонтировать олигархическую систему в Украине.

К тому же, сказали в «Слуге народа», лицо может быть исключено из реестра олигархов, если оно лишится соответствия этим критериям.

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