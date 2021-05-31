Всего 7% участников небанковского финрынка раскрыли свои структуры собственности

За полтора месяца с даты вступления в силу Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг всего 7% участников небанковского рынка подали в Нацбанк документы о своей структуре собственности.
Об этом сообщила”:https://bank.gov.ua/ua/news/all/lishe-7-uchasnikiv-nebankivskogo-finansovogo-rinku-rozkrili-svoyi-strukturi-vlasnosti-za-dva-tijni-do-kintsya-vstanovlenogo-stroku пресс-служба НБУ.
В частности, структуру собственности раскрыли 15 страховщиков и 89 финансовых компаний.
У компаний, которые пока не подали документы, есть для этого еще две недели, а именно до 17 июня 2021 года.
Где искать эту информацию? Также Нацбанк на своем веб-сайте создал страницу Структуры собственности поставщиков финансовых услуг. Здесь будет публиковаться информация о структурах собственности небанковских финансовых учреждений.
Уже сейчас можно ознакомиться со структурами собственности компаний, которые первые должным образом их раскрыли.
Кроме того, на специальном лендинге Прозрачный рынок небанковских финуслуг появился расширенный перечень ответов на самые распространенные вопросы от участников рынка о раскрытии структуры собственности.
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