Межбанк: рынок проверил устойчивость нервов участников

Ситуация на валютном рынке в четверг в очередной раз проверила на устойчивость нервную систему дилеров, казначеев банков и топ-менеджмента крупных клиентов, но именно это и является «прелестью» работы с деньгами.
Стартовал межбанк с котировок по доллару 27,305/27,325 гривен, что было сразу на 1 копейку ниже вчерашнего закрытия 27,315/27,335. И часть покупателей в самом начале решила, что это сигнал к дальнейшему падению курса. Они не стали с самого утра покупать валюту, а решили выждать.
Другая группа покупателей решила не испытывать судьбу и не играть в курсовую рулетку. Поэтому они достаточно быстро стали скупать необходимые им объемы валюты и это почувствовали продавцы. Они быстро сориентировались, и как результат — подтянули котировки до уровня в 27,34/27,36 гривен к 11 часам, а некоторые сделки прошли и по более высоким ценникам ближе к 27,40. Те, кто ранее выжидал — даже начали жалеть о том, что не вышли на межбанк с самого утра и боялись дальнейшего роста курса. Но потенциал покупателей достаточно быстро иссяк, а предложение валюты сохранилось. В итоге, уже к 12 часам котировки начали постепенно снижаться до 27,335/27,355 и продержались в этих пределах до обеда.
К 14 часам стало окончательно ясно, что все, кто хотел быстро купить валюту — уже закрыли необходимые объемы. Тут уже самые стойкие покупатели почувствовали свою силу и начали играть «на понижение». Это им удалось. И теперь пожалели уже те покупатели, кто занервничал с утра и поспешил тогда купить валюту, а не выждал.К 15 часам доллар просел до 27,32/27,34 гривен, к 16:00 курс опустился до 27,305/27,325 гривен, а завершилась сессия по доллару на отметке 27,29/27,31.
Котировки по евровалюте реагировали на два самых главных фактора — поведение доллара на украинском межбанке и соотношение пары евро/доллар на международном. На момент написания статьи валютные ралли по паре евро/доллар в самом разгаре и евро стоит порядка 1,2149 доллара, просев с пиковых 1,221 середины дня. На подобные скачки курса реагировал и курс гривны относительно евровалюты. В итоге, с утренних 33,28/33,30 к концу сессии четверга котировки евро опустились до 33,15/33,17.
Нацбанк в этот раз решил идти по стандартному для него пути последних месяцев и на межбанк во время ситуативных колебаний курса доллара не выходил.
Главные события 3 июня на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,29 / 27,31
евро — 33,14 / 33,17
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2124 / 1,2125
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада ввела налог для интернет-гигантов6 ч. назад - 1099 9
В Украине могут ввести НДС на продажу новостроек9 ч. назад - 8653 7
«Оператор ГТС Украины» рассказал, сколько стоит содержание транзитной трубы2 ч. назад - 282 3
Суд взялся за дело о плате за транспортировку газа для населенияПозавчера, 10:15 - 1814 3
Непригодная военная база за 5 миллионов: СБУ разоблачила схему на строительстве6 ч. назад - 335 2
В Украине могут ввести НДС на продажу новостроек9 ч. назад - 8653 7
Межбанк: доллар и евро обваливаются — что будет дальше8 ч. назад - 5434 2
Евросоюз меняет правила ввоза наличных денег5 ч. назад - 1769
Рада внесла правки в закон о валюте: что изменится и кого это коснется7 ч. назад - 1409
Рада ввела налог для интернет-гигантов6 ч. назад - 1099 9
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)Вчера, 17:10 - 315
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 524
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 742
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1881 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1856 7