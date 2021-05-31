Межбанк: рынок проверил устойчивость нервов участников

Ситуация на валютном рынке в четверг в очередной раз проверила на устойчивость нервную систему дилеров, казначеев банков и топ-менеджмента крупных клиентов, но именно это и является «прелестью» работы с деньгами.

Стартовал межбанк с котировок по доллару 27,305/27,325 гривен, что было сразу на 1 копейку ниже вчерашнего закрытия 27,315/27,335. И часть покупателей в самом начале решила, что это сигнал к дальнейшему падению курса. Они не стали с самого утра покупать валюту, а решили выждать.

Другая группа покупателей решила не испытывать судьбу и не играть в курсовую рулетку. Поэтому они достаточно быстро стали скупать необходимые им объемы валюты и это почувствовали продавцы. Они быстро сориентировались, и как результат — подтянули котировки до уровня в 27,34/27,36 гривен к 11 часам, а некоторые сделки прошли и по более высоким ценникам ближе к 27,40. Те, кто ранее выжидал — даже начали жалеть о том, что не вышли на межбанк с самого утра и боялись дальнейшего роста курса. Но потенциал покупателей достаточно быстро иссяк, а предложение валюты сохранилось. В итоге, уже к 12 часам котировки начали постепенно снижаться до 27,335/27,355 и продержались в этих пределах до обеда.

К 14 часам стало окончательно ясно, что все, кто хотел быстро купить валюту — уже закрыли необходимые объемы. Тут уже самые стойкие покупатели почувствовали свою силу и начали играть «на понижение». Это им удалось. И теперь пожалели уже те покупатели, кто занервничал с утра и поспешил тогда купить валюту, а не выждал.

К 15 часам доллар просел до 27,32/27,34 гривен, к 16:00 курс опустился до 27,305/27,325 гривен, а завершилась сессия по доллару на отметке 27,29/27,31.

Котировки по евровалюте реагировали на два самых главных фактора — поведение доллара на украинском межбанке и соотношение пары евро/доллар на международном. На момент написания статьи валютные ралли по паре евро/доллар в самом разгаре и евро стоит порядка 1,2149 доллара, просев с пиковых 1,221 середины дня. На подобные скачки курса реагировал и курс гривны относительно евровалюты. В итоге, с утренних 33,28/33,30 к концу сессии четверга котировки евро опустились до 33,15/33,17.

Нацбанк в этот раз решил идти по стандартному для него пути последних месяцев и на межбанк во время ситуативных колебаний курса доллара не выходил.

Главные события 3 июня на валютном рынке:

Доллар, после взлета котировок в самом начале дня, все же просел ниже утренних котировок и сессия завершилась на уровне 27,29/27,31 гривен. Евро подешевел с утренних 33,28/33,30 до 33,15/33,17 к концу торгов.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,3467 гривен, а официальный курс на 4 июня 2021 года установлен на уровне 27,34 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,29 / 27,31

евро — 33,14 / 33,17

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2124 / 1,2125

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