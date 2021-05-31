«Тарифная» комиссия вводит мониторинг для предотвращения манипуляций на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вводит совместно с НЭК «Укрэнерго» мониторинг, который сделает невозможными махинации участников рынка электроэнергии.

Соответствующие изменения в постановление «О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» регулятор принял на заседании, состоявшемся 2 июня.

«Мы видим признаки манипулирования на рынке электроэнергии со стороны некоторых его участников. В правилах рынка четко предусмотрено, что участник не может продавать, например, энергию на рынке «на сутки вперед» (РСВ) и покупать ее на внутрисуточном рынке в один и тот же период. Это манипуляция, и это надо прекращать», – отметил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Таким образом, регулятор ввел совместный с оператором системы передачи НЭК «Укрэнерго» мониторинг поведения участников рынка электроэнергии и механизм контроля за соблюдением ими правил вместе с соответствующими санкциями.

Изменения предусматривают, что участники рынка, кроме производителей и “Гарантированного покупателя”, при проведении операций по покупке и продаже электроэнергии по двусторонним договорам, на рынке «на сутки вперед» (РСВ) и импорта/экспорта электроэнергии должны избегать операций, по результатам которых формируется отрицательное сальдо зарегистрированных объемов электроэнергии за расчетный период в торговой зоне ОЭС Украины.

«В случае выявления нарушений со стороны участников рынка будем сразу исключать их из рынка сначала на семь дней, а в случае повторного нарушения – на тридцать дней. Целесообразно также обнародовать на сайте регулятора или НЭК «Укрэнерго» имена таких участников вместе с их бенефициарами», – добавил Тарасюк.

Напомним, Минэнерго призвало регулятора устранить на период профицита электроэнергии ценовые ограничения на организованных сегментах рынка, урегулировать вопрос ценообразования на внутрисуточном рынке, в частности временно ввести минимальную цену на внутрисуточном рынке на уровне не ниже, чем на рынке «на сутки вперед» (РСВ).

По данным министерства, в мае-июне 2021 года средневзвешенная цена базового продукта на РСВ составляла 933 грн/МВт-ч, что существенно ниже, чем заявленная себестоимость производства электроэнергии тепловыми станциями.

Это, как отмечают в Минэнерго, приводит к финансовой разбалансировке НАЭК «Энергоатом», на которую Кабмином возложены специальные обязанности по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.