ГФС уличила группу лиц в уклонении от уплаты налогов

Фискалы уличили группу лиц в уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба на странице в Facebook.
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Служебные лица одного из обществ, в период 2020-2021 годов, используя реквизиты подконтрольных предприятий — наладили схему необоснованного использования реквизитов предприятий-поставщиков для документального оформления операций по приобретению металлолома, который фактически закупали от населения и предприятий за наличные.
В результате противоправной деятельности группа лиц с использованием указанных СХД уклонились от уплаты налогов и обязательных платежей, что приводит к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.
Фото: ГФС
Льготный налоговый кредит предприятия формировали за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных в различных рисковых компаний и СХД, с соответствующей номенклатурой, некоторые из них были подконтрольны одной группе лиц.
Члены группы при транспортировке неучтенной наличности использовали GPS-трекеры, которые размещались в тайниках для отслеживания маршрута передвижения курьеров и спецсредства для отстрела резиновых пуль.
Согласно выводу экономического исследования установлено, что в результате противоправной деятельности фигуранты уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 8 млн грн.
Фото: ГФС
По результатам санкционированных обысков в офисных и жилых помещениях, промышленной зоны и автотранспорта, которые использовались для противоправной деятельности, обнаружена и изъята черновая финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и неучтенные наличные средства в размере более 9 млн грн.
Во время обыска в автомобиле курьера, который вышел из банка с сумками с денежными средствами, нарушитель произвел выстрел из травматического оружия. Фигурант и его помощник были задержаны. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
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