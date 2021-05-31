ГФС уличила группу лиц в уклонении от уплаты налогов

Фискалы уличили группу лиц в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба на странице в Facebook.

« Сотрудники Г У ГФС в Харьковской области в рамках досудебного расследования в уголовном производстве уличили группу лиц в уклонении от уплаты налогов, сборов», — сказано в сообщении.

Служебные лица одного из обществ, в период 2020-2021 годов, используя реквизиты подконтрольных предприятий — наладили схему необоснованного использования реквизитов предприятий-поставщиков для документального оформления операций по приобретению металлолома, который фактически закупали от населения и предприятий за наличные.

В результате противоправной деятельности группа лиц с использованием указанных СХД уклонились от уплаты налогов и обязательных платежей, что приводит к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.



Фото: ГФС

Льготный налоговый кредит предприятия формировали за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных в различных рисковых компаний и СХД, с соответствующей номенклатурой, некоторые из них были подконтрольны одной группе лиц.

Члены группы при транспортировке неучтенной наличности использовали GPS-трекеры, которые размещались в тайниках для отслеживания маршрута передвижения курьеров и спецсредства для отстрела резиновых пуль.

Согласно выводу экономического исследования установлено, что в результате противоправной деятельности фигуранты уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 8 млн грн.



Фото: ГФС

По результатам санкционированных обысков в офисных и жилых помещениях, промышленной зоны и автотранспорта, которые использовались для противоправной деятельности, обнаружена и изъята черновая финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и неучтенные наличные средства в размере более 9 млн грн.

Во время обыска в автомобиле курьера, который вышел из банка с сумками с денежными средствами, нарушитель произвел выстрел из травматического оружия. Фигурант и его помощник были задержаны. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.