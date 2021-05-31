К концу года справка о регистрации места жительства будет только в смартфоне — Федоров

Проблема со справкой о регистрации места жительства будет решена в ближайшее время. До конца года все получат возможность «носить» ее в смартфоне.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью «Громадське».
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Министр объяснил, что в Украине более тысячи общин, у каждой из которых есть собственный территориальный реестр. И они между собой не взаимодействуют.
«То есть просто нужно было, когда принимали законопроект, сказать, что только в демографическом реестре хранится информация о прописке», — отметил Федоров.
Он добавил, что с 1 апреля выпустили специальное постановление.
«Общины или должны подключаться к нашему реестру, а если нет у них технологических возможностей, мы предоставляем интерфейс от демографического реестра, где они фиксируют эту информацию. Уже присоединились 6 крупных областных центров, и в течение ближайших нескольких недель еще тысяча общин заработает», — сообщил министр.
Федоров обещает, что проблему с регистрацией места жительства решат до конца года.
«И она у всех будет в смартфоне. Мы перекладываем эту ответственность — носить эту справку — на плечи государства», — сказал министр.
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