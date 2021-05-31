В Украине проведут реформу общественного транспорта в контексте децентрализации

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры одобрил ко второму чтению законопроект по реформе общественного транспорта.

Об этом написал автор законопроекта, депутат от «Слуги народа» Александр Горенюк на своей странице в Facebook.

Читайте также: КГГА ввела новые стандарты для маршруток

«На комитете проголосовали за законопроект № 4376−1 о реформе общественного транспорта в контексте децентрализации. Теперь он готов ко второму чтению в зале парламента», — заявил нардеп.

По его словам, районные госадминистрации «навсегда» лишатся права участия в организации пассажирских перевозок.

Кстати, обо всех главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.