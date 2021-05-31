В Украине проведут реформу общественного транспорта в контексте децентрализации

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры одобрил ко второму чтению законопроект по реформе общественного транспорта.
Об этом написал автор законопроекта, депутат от «Слуги народа» Александр Горенюк на своей странице в Facebook.
Читайте также: КГГА ввела новые стандарты для маршруток
«На комитете проголосовали за законопроект № 4376−1 о реформе общественного транспорта в контексте децентрализации. Теперь он готов ко второму чтению в зале парламента», — заявил нардеп.
По его словам, районные госадминистрации «навсегда» лишатся права участия в организации пассажирских перевозок.
Кстати, обо всех главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости движенияВчера, 09:30 - 2079 10
Украина готовится к безвизу с ПеруВчера, 16:48 - 428 8
Дія.City. Какими будут налогообложение айтишников и нагрузка на фонд оплаты трудаВчера, 14:01 - 1667 5
У нас есть идея о собственном заводе по переработке нефти — заместитель главы ОПВчера, 12:15 - 1199 5
Ресторанному бизнесу предлагают уменьшить ставку НДСВчера, 14:38 - 351 3
Межбанк: нестандартная ситуация. НБУ пришлось вмешатьсяВчера, 18:35 - 2835
Нардепы снова взялись за пенсионный возраст украинцев: зарегистрирован новый законопроектВчера, 12:01 - 2824 3
Дія.City. Какими будут налогообложение айтишников и нагрузка на фонд оплаты трудаВчера, 14:01 - 1667 5
У нас есть идея о собственном заводе по переработке нефти — заместитель главы ОПВчера, 12:15 - 1199 5
Под Киевом подорожали квартиры: сколько стоит "квадрат"Вчера, 16:03 - 1124 1
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)Вчера, 17:10 - 176
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 469
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 707
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1845 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1801 7