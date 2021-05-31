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Аудиторы уведомили правительство об «отвлечении» 2,5 миллиарда из COVID-фонда на социалку

Аудиторы уведомили правительство об «отвлечении» 2,5 миллиарда из COVID-фонда на социалку

Министерство социальной политики завысило потребность в бюджетных средствах во время борьбы с COVID-19, что стало причиной отвлечения 2,5 миллиарда гривен из государственного бюджета.

Об этом говорится в письме Государственной аудиторской службы в Кабинет министров, обнародованном экспертной организацией StateWatch.

Средства были выделены Минсоцполитики из Фонда борьбы с COVID-19 по бюджетной программе “Предоставление Пенсионным фондом единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер”.

В Госаудитслужбе считают, что существует риск невозврата в госбюджет 1,8 млрд грн из этих средств.

В письме ГАС также говорится о том, что неэффективные управленческие решения Минсоцполитики привели к отвлечению выделенных ему 170,6 млн грн средств Фонда борьбы с COVID-19.

Речь идет о решении касательно нормативно-правового определения механизма использования бюджетных средств, а также об отсутствии управленческих решений по уменьшению бюджетных назначений на проведение Фондом социального страхования страховых выплат медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и членам их семей.

Аудиторы указывают, что несоблюдение Фондом социального страхования рекомендаций постановления КМУ №710 по установлению удельного веса расходов на организацию работы в размере 4,7% его доходов привело к излишним расходам в 2020 году на сумму 84,3 млн грн, которые можно было бы направить на выплату материального обеспечения и, соответственно, уменьшить потребность в предоставлении средств на повторной основе из Фонда борьбы с COVID-19 на эту сумму.

Кроме того, в ГАС отмечают, что Минсоцполитики была также завышена расчетная потребность в средствах Фонда на сумму 1,1 млрд грн на выплату пособия на детей ФЛПов на упрощенной системе налогообложения в период карантинных мероприятий в мае и июне 2020 года.

Из них остаток нераспределенных Минсоцполитики средств составляет 93,4 млн грн.

К тому же, в письме ГАСУ указывается, что по состоянию на 31 декабря 2020 года из-за ошибок и внесения данных во время ввода застрахованным лицом номера по стандарту IBAN Единого государственного веб-портала электронных услуг АО “Государственный ощадный банк” не зачислило на карточные счета 5477 лицам единовременного пособия и вернуло его обратно в Пенсионный фонд на общую сумму 43,8 млн грн.

Также аудиторами установлены причины социального и информационного характера непоступления до 31 декабря заявлений о получении социальной поддержки от 243 859 человек, что лишило их возможности получить пособие от правительства на сумму 1,9 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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