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НБУ приостановит работу системы BankID из-за плановых технических работ

НБУ приостановит работу системы BankID из-за плановых технических работ

Национальный банк Украины утром 3 июня приостановит работу системы BankID для проведения плановых технических работ.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Когда? Согласно сообщению, использование системы BankID будет недоступным в четверг, 3 июня, в перидо с 7:00 до 8:15.

Отмечается, что в настоящее время регулятор запланировал проведение технических работ для повышения производительности и отказоустойчивости системы.

Напомним, недавно Нацбанк изменил требования к участникам системы BankID.

Справка Finance.ua:

  • Система BankID НБУ – крупнейшая государственная система удаленной идентификации, которая обеспечивает передачу персональных данных пользователя от его банка к поставщику услуги. Количество успешных идентификаций в системе за I квартал 2021 года составило почти 4,5 млн.
  • Сейчас к системе подключены 35 банков (в том числе все системно важные), которые обслуживают 99% пользователей платежных карт. Поэтому для получения дистанционных цифровых услуг систему может использовать фактически каждый гражданин.
По материалам Finance.UA
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