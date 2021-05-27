НБУ приостановит работу системы BankID из-за плановых технических работ

Национальный банк Украины утром 3 июня приостановит работу системы BankID для проведения плановых технических работ.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Когда? Согласно сообщению, использование системы BankID будет недоступным в четверг, 3 июня, в перидо с 7:00 до 8:15.

Отмечается, что в настоящее время регулятор запланировал проведение технических работ для повышения производительности и отказоустойчивости системы.

Напомним, недавно Нацбанк изменил требования к участникам системы BankID.

Справка Finance.ua:

Система BankID НБУ – крупнейшая государственная система удаленной идентификации, которая обеспечивает передачу персональных данных пользователя от его банка к поставщику услуги. Количество успешных идентификаций в системе за I квартал 2021 года составило почти 4,5 млн.