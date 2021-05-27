НБУ приостановит работу системы BankID из-за плановых технических работ

Национальный банк Украины утром 3 июня приостановит работу системы BankID для проведения плановых технических работ.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Когда? Согласно сообщению, использование системы BankID будет недоступным в четверг, 3 июня, в перидо с 7:00 до 8:15.
Отмечается, что в настоящее время регулятор запланировал проведение технических работ для повышения производительности и отказоустойчивости системы.
Напомним, недавно Нацбанк изменил требования к участникам системы BankID.
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