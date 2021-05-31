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Банки могут профинансировать «зелёные» проекты через энергосервис, - Yasno

Банки, которые фокусируются на экологических инвестициях, могут увеличить свой вклад в декарбонизацию украинской промышленности в партнерстве с энергосервисными компаниями (ЭСКО). Об этом в своей колонке для «Минфина» рассказала директор по экономике и финансам поставщика электроэнергии, газа и энергоэффективных решений Yasno Татьяна Грязнова.

«Зеленые» банки помогают открыть предприятиям доступ к капиталу. А энергосервисные компании – определить наиболее выгодные и быстро окупаемые проекты модернизации с экологическим эффектом, профинансировать их, выполнить «под ключ», а также гарантировать для клиента сокращение энергорасходов на несколько лет вперед. Возврат своих инвестиций ЭСКО получает в виде энергосервисных платежей в течение 4-5 лет за счет части достигнутой клиентом экономии», – отмечает эксперт.

ЭСКО и банк, по сути, покупают у предприятия его энергетическую неэффективность, монетизируют ее и превращают в доходы для всех трех сторон. В качестве примера возможного взаимодействия Татьяна Грязнова назвала рефинансирование банком уже реализованных энергосервисных проектов, по которым подтверждена экономия и есть денежный поток от клиента — энергосервисные платежи.

Yasno уже инвестировал 550 млн грн в 87 энергосервисных проектов в промышленности, обеспечив для клиентов экономию от 25 до 90% энергоресурсов. Сумма энергосервисных контрактов Yasno составляет почти 2 млрд грн — это размер выплат клиентов за счет части сэкономленных средств. Экологический эффект энергосервисных инвестиций Yasno заключается в том, что они позволяют снижать выбросы СО2 предприятиям на 153 тыс. тонн ежегодно. Это эквивалентно количеству СО2, которое поглощает за год тропический лес из 6 млн деревьев площадью 250 тыс. гектар.

«Для энергосервисных проектов в отличие от других направлений «зеленого» финансирования не требуется специальных лицензий, отвода земли, строительства дополнительной инфраструктуры, а также дополнительных гарантий от государства», — отметила Татьяна Грязнова.

По материалам Yasno
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