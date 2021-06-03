На что обращать внимание при госрегистрации договоров аренды земли

Обратный отсчет месячного срока до запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения уже начался. С 1 июля этого года граждане Украины смогут приобрести до 100 гектаров в одни руки. Но отмена запрета на отчуждение «аграрной» земли, находящейся в частной собственности, вовсе не означает, что институт аренды — самая распространенная сегодня опция для реализации права пользования землей — станет менее популярным.

На какие важные аспекты следует обращать внимание при госрегистрации договоров аренды земли, рассказала эксперт нашей традиционной рубрики Елена Антонюк, заместитель руководителя Офиса противодействия рейдерству.

Земельное законодательство предусматривает, что право на аренду земельного участка возникает после заключения договора аренды и его государственной регистрации. Договор является заключенным, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем существенным условиям договора. Поэтому при государственной регистрации права аренды земельного участка должна предоставляться правовая оценка содержания договора аренды земли, дополнительным соглашениям относительно внесения изменений в соответствующий договор или же соглашений о его расторжении, предоставляемых для проведения соответствующей регистрации.

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Среди прочего при госрегистрации права аренды земельного участка необходимо установить наличие в соответствующем договоре существенных условий, в частности:

объект аренды (кадастровый номер, местоположение и размер земельного участка);

дата заключения и срок действия договора аренды;

арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра и ответственности за ее неуплату.

Важно учесть, что отсутствие хотя бы одного существенного условия является основанием для отказа в государственной регистрации, поскольку не заключен договор.

Поскольку законодательство не предусматривает нотариального удостоверения договора аренды, то подавляющее большинство таких договоров заключается в простой письменной форме, что порой приводит к негативным последствиям.

Нередко в регистрационных кейсах по аренде земли жалобщики указывают, что они не подписывали договоры аренды (субаренды), дополнительные соглашения к ним, которыми был изменен срок аренды (субаренды), или соглашение (договор) о расторжении договора аренды (субаренды).

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Регистрация права аренды на земельный участок, когда одна из сторон фактически не подписывала договор аренды (в таком случае договор является незаключенным), не соответствует требованиям закона. При этом в случае заключения таких договоров в простой письменной форме государственный регистратор не может устанавливать подлинность подписей на документах. Ответственность за достоверность данных, содержащихся в документах, поданных для государственной регистрации прав, в таком случае несет заявитель, если иное не установлено судом.

Следовательно, лицо, которое не подписывало соответствующий договор, может обратиться в суд за защитой своих прав и пользоваться сложившейся судебной практикой относительно способов защиты в таких правоотношениях.