Tesla может открыть собственные рестораны: компания подала заявку на товарный знак

Tesla Inc. подала заявку на получение товарного знака в ресторанном бизнесе.

Об этом свидетельствуют данные Управления по патентам и товарным знакам США, пишет TechCrunch.

Компания зарегистрировала сразу три товарных знака, которые охватывают категории: рестораны, услуги самообслуживания и ресторанные услуги навынос. Все эти заявления рассмотрят в августе.

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Глава Tesla Илон Маск и другие руководители компании уже пытались открыть рестораны в 2017 году.

Идея заключалась в том, чтобы превратить зарядные станции в магазины с полным спектром услуг, в которых также подают еду, как в ресторанах. Тогда Tesla попробовала уменьшенную версию этой идеи — создали залы ожидания с автоматами с едой.

Затем Илон Маск расширил идею магазина. В Twitter он написал: «Я сделаю олдскульный ресторан навынос, ролики и рок-ресторан на новой зарядной станции в Лос-Анджелесе».

Спустя несколько месяцев Tesla подала заявку на патенты, но после этого все затихло.