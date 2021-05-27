Верховный Суд отменил штраф АМКУ на "Империал Тобакко" в 460 миллионов

Верховный Суд 1 июня отменил решение предыдущих судебных инстанций и снял обвинения с компаний «Империал Тобако Юкрейн» и «Империал Тобакко Продакшн Украина» в антиконкурентных согласованных действиях, выдвинутых АМКУ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Согласно заключению независимой судебной экспертизы и других многочисленных доказательств, предоставленных адвокатами компании, группа компаний «Империал Тобакко» в Украине не имела отношения к событиям на украинском рынке дистрибуции табачных изделий, в результате которых на рынке остался один дистрибьютор, и высшая судебная инстанция подтвердила отсутствие каких-либо нарушений антимонопольного законодательства в действиях компании.

Обвинения АМКУ в сговоре и наложении штрафа на компании в размере 460 миллионов гривен являются неправомерными", — заявили в «Империал Тобако».

«Наша компания всегда действовала полностью прозрачно и исключительно порядочно, выступая за справедливую и честную конкуренцию, соблюдая все антимонопольные законы не только в украинском законодательстве, но и принципы защиты экономической конкуренции, заложенные в законодательстве ЕС», — заявил гендиректор «Империал Тобако Юкрейн» Растислав Чернак.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производители табачных изделий «Филип Моррис», «Джей Ти», «Империал Тобакко», «Бритиш Американ Тобакко», «Прилуки», а также реализатора «Тедис» на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

20 июля 2020 года Хозяйственный суд города Киева, куда компании группы «Империал Тобако» обратились с иском против АМКУ, отклонил претензии компаний и вынес решение в пользу АМКУ.

21 июля 2020 года «Империал Тобако» уплатила 460 миллионов гривен, чтобы предотвратить начисление дополнительной пени.

2 февраля 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд, куда компании обратились с апелляционной жалобой на решение Хозяйственного суда Киева, отказал в ее удовлетворении.

Компания не признала своей вины и обратилась в Верховный Суд.