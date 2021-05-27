Рынок земли сегодня существует, но он работает в тени, — Гетманцев

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев убеждён, что покупка и продажа земли сельхозназначения и сегодня активно действует в Украине, находясь полностью в тени, что позволяет избегать уплаты налогов и контроля со стороны государства.

Нардеп полагает, что различные дельцы и сегодня покупают и продают украинскую землю, используя фиктивные договора с тем, чтобы обойти мораторий, который предусмотрен в законе.

«Кому это выгодно? Это выгодно теневым фермерам, выгодно тем, кто не платит налоги, это выгодно тем, кто хочет получать деньги сам, и делать это за контекстом прозрачной экономики в целом», — отмечает нардеп.

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Он также выразил убеждение, что эффективной предпосылкой для роста сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в Украине является «белый рынок» земли и возможность для каждого владельца земельного пая распоряжаться своей собственностью.

«Интересный факт, сколько фермер инвестирует в гектар земли в год? 700 долларов. Это — удобрения, семена, топливо и т.д. Но при этом целые отрасли не могут развиваться при таких низких инвестициях. В тех отраслях, где прибыль можно получить не через год, а через несколько лет. А вкладывать деньги фермер будет только в свою собственность», — отмечает Гетманцев.

Нардеп убеждён, что обеспечение права собственности — это одна из главных предпосылок для развития экономики страны.

В завершении Гетманцев обозначил основные этапы начала работы рынка земли. По его словам, первый этап — это запуск с 1 июля земельной реформы с теми ограничениями, которые уже прописаны в основном законе, а это ограничения при покупке земли до 100 Га и запрет на покупку земли иностранцами.

Далее, как отмечает нардеп, власть планирует провести всеукраинский референдум, на котором народ должен решить — может ли продаваться земля с/х назначения иностранным гражданам. Поскольку, по мнению нардепа, только иностранный капитал способен существенно поднять рыночную стоимость украинского чернозёма.