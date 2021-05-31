Государственная таможенная служба за январь-май выполнила план поступлений на 108%

Государственная таможенная служба за январь-май 2021 года выполнила план поступлений на 108% и перечислила в госбюджет 170,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

«В целом за январь-май текущего года Гостаможслужба выполнила план поступлений на 108% и перечислила в госбюджет 170,2 млрд грн (при запланированном показателе — 158 млрд грн)», — говорится в сообщении.

Таким образом, Гостаможслужба перевыполнила план почти на 12,3 млрд грн и перечислила: в общий фонд — 143,3 млрд грн и в специальный фонд — 26,9 млрд грн.

За 5 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления таможенных платежей увеличились на 46,8 млрд грн, или на 38%.

В то же время в мае план поступлений был увеличен на более чем 2 млрд грн (согласно Закону Украины от 29 апреля 2021 года № 1434-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“»).

При этом в мае 2021 года Государственная таможенная служба перечислила в бюджет Украины 35,4 млрд грн (при запланированных 34 млрд грн) и выполнила план на 104%.



Инфографика: ГМС