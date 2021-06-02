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Зарплаты от 97 900 грн/месяц: обзор рынка труда в сфере Data Science

Зарплаты от 97 900 грн/месяц: обзор рынка труда в сфере Data Science

Data Scientist — это новая, но востребованная профессия на украинском рынке. По состоянию на конец мая 2021 года 6% резюме в категории «ІТ, интернет, телеком» принадлежат кандидатам, желающим получить позицию специалиста по работе с большими данными.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua

Обязанности Data Scientist:

  • создание комплексных моделей прогнозирования с применением машинного обучения и проведение статистических анализов;
  • моделирование взаимосвязей и факторов, влияющих на точность прогноза;
  • анализ и прогнозирование потребительского поведения в разрезе продуктов/точек продаж в том числе — применение методов кластеризации, классификации и т.д.;
  • создание отчетов и оптимизация процессов моделирования.

Требования к кандидатам:

  • обязательно знание английского языка на уровне не ниже среднего — в 60% всех объявлений о работе Data Scientist;
  • высшее образование — математическое, инженерное, техническое, и знание методов математической статистик;
  • навыки работы с SQL, С#, Python, JavaScript;
  • опыт Excel-моделирования;
  • желательно иметь опыт ведения переговоров (12% вакансий) и уметь вести первичную документацию (16%), тогда шансы найти работу в сфере Data Science — выше.

Чаще всего Data Scientist ищут в больших городах: Киеве — 67% всех вакансий категории, Днепре и области — 11%, Львове и области — 7%, Одессе и области — 5% и Харькове и области — 4%.

Зарплаты, которые предлагают в вакансиях:

  • средняя заработная плата категории — около 112 000 грн/месяц;
  • 53% кандидатов — без опыта работы или с минимальным опытом, от 1 до 3 лет, и базовыми навыками интерпретации данных могут претендовать на сумму от 97 900 грн;
  • 38% вакансий предлагают от 124 800 грн. Требования к соискателю в таком случае: хороший английский, опыт работы от 3 лет и хорошее понимание различных алгоритмов машинного обучения — log reg, linear regression, neural net, time series analysis;
  • 9% вакансий предлагают оклад от 151 800 грн. Кандидат должен иметь опыт работы с базами данных MongoDB, PostgreSQL и другими, знать специализированные языки программирования, например, Golang. Также иметь опыт работы в очень узкой среде, к примеру, опыт разработки рабочих моделей для предсказания результатов спортивных дисциплин: football, basketball, CS:GO, Dota2, Fortnite.

Портрет Data Scientist в Украине:

  • на вакансии Data Scientist в основном откликаются мужчины — 75%;
  • для 76% соискателей — это первая работа, или же их опыт в сфере не превышает 6 лет;
  • кандидатов в возрасте 40-50 лет — 19%, большинство из них ранее работали в финансах или банковских учреждениях;
  • соискателей старше 50 лет еще меньше — 5%;
  • 16% знают английский на уровне Upper-Intermediate;
  • навыками проектного менеджмента владеют 21% соискателей;
  • 83% кандидатов имеют высшее техническое или финансовое образование.
По материалам ain.ua
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