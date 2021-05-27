Вакцинированные CoronaVac смогут получить международное свидетельство о прививках — Ляшко

Украинцы, вакцинированные китайским препаратом от коронавируса CoronaVac, смогут получить международное свидетельство о проведении вакцинации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

«1 июня 2021 года Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech для экстренного применения. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения – Ред.) подтвердила, что эта вакцина отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и качества”,- написал он.

По его словам, одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок.

Ляшко добавил, что Украина закупила 1 913 000 доз этой вакцины. Сейчас CoronaVac используют для прививки:

людей старше 65 лет;

маломобильных групп населения и лиц, которые за ними ухаживают;

спортсменов;

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работников образования, привлеченных к проведению ВНО ;

представителей Вооруженных сил Украины ( ВСУ ) и Министерства внутренних дел ( МВД );

работников предприятий критической инфраструктуры.

Кроме того, этим препаратом вакцинируют и тех, кто записался на прививку через портал или приложение «Дія».