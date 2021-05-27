Вакцинированные CoronaVac смогут получить международное свидетельство о прививках — Ляшко

Украинцы, вакцинированные китайским препаратом от коронавируса CoronaVac, смогут получить международное свидетельство о проведении вакцинации.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
«1 июня 2021 года Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech для экстренного применения. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения – Ред.) подтвердила, что эта вакцина отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и качества”,- написал он.
По его словам, одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок.
Ляшко добавил, что Украина закупила 1 913 000 доз этой вакцины. Сейчас CoronaVac используют для прививки:
Читайте также: Разработка украинской вакцины от COVID-19: Ляшко обещает первые результаты в сентябре
Кроме того, этим препаратом вакцинируют и тех, кто записался на прививку через портал или приложение «Дія».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости движения4 ч. назад - 1052 8
В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро ежемесячно на 3 годаВчера, 18:30 - 2749 5
ФЛП на едином налоге превысил лимит дохода: применение РРОВчера, 20:41 - 1978 4
У нас есть идея о собственном заводе по переработке нефти — заместитель главы ОПОколо часа назад - 257 3
Укрзализныця установит автоматизированную систему учета дизтоплива8 ч. назад - 255 2
Когда лучше покупать доллар: прогноз курса гривны на июньВчера, 21:02 - 5885
В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро ежемесячно на 3 годаВчера, 18:30 - 2749 5
Сколько стоит жилье в новостройках разных районов Киева (инфографика)Вчера, 13:03 - 2386
ФЛП на едином налоге превысил лимит дохода: применение РРОВчера, 20:41 - 1978 4
Турция изменила правила въезда для граждан УкраиныВчера, 16:25 - 1367
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 407
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 660
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1786 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1718 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 1053