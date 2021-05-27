Украинцы за последний месяц сократили продажу валюты банкам

Население Украины в мае 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2074,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1732,5 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 342,1 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, в мае чистый объем продажи валюты населением по сравнению с апрелем (545,9 млн долларов) несколько снизился.



Таблица: НБУ

В целом с начала 2021 года население продало валюты на 9358,6 млн долларов и купило на 8096,8 млн долларов. Чистая продажа составила 1261,7 млн долларов.

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