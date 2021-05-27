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За месяц в Украине зарегистрировали более тысячи новых коммерческих авто

За месяц в Украине зарегистрировали более тысячи новых коммерческих авто

В течение мая в Украине было реализовано 1071 ед. новых коммерческих авто, что почти на 58% больше, чем в прошлом году, но в то же время на 15% меньше результата предыдущего месяца.

Об этом говорят данные Укравтопрома.

Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault, которые охватили 28% рынка новых коммерческих авто. За месяц их было зарегистрировано 298 шт. Это вдвое больше по сравнению с маем прошлого года.

Второе место досталось автомобилям марки МАЗ-104. К своему результату годичной давности белорусская марка прибавила 76%.


График: Укравтопром

Замыкает тройку лидеров Fiat, в активе которого 103 машины (-2%).

Всего с начала года украинский автопарк пополнили 5175 новых коммерческих авто. Таким образом, по отношению к аналогичному периоду прошлого года спрос на новые коммерческие автомобили в Украине увеличился на 55%.

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По материалам Finance.UA
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