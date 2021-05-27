За месяц в Украине зарегистрировали более тысячи новых коммерческих авто

В течение мая в Украине было реализовано 1071 ед. новых коммерческих авто, что почти на 58% больше, чем в прошлом году, но в то же время на 15% меньше результата предыдущего месяца.
Об этом говорят данные Укравтопрома.
Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault, которые охватили 28% рынка новых коммерческих авто. За месяц их было зарегистрировано 298 шт. Это вдвое больше по сравнению с маем прошлого года.
Второе место досталось автомобилям марки МАЗ-104. К своему результату годичной давности белорусская марка прибавила 76%.
График: Укравтопром
Замыкает тройку лидеров Fiat, в активе которого 103 машины (-2%).
Всего с начала года украинский автопарк пополнили 5175 новых коммерческих авто. Таким образом, по отношению к аналогичному периоду прошлого года спрос на новые коммерческие автомобили в Украине увеличился на 55%.
Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина готовится к безвизу с Перу6 ч. назад - 217 8
Дія.City. Какими будут налогообложение айтишников и нагрузка на фонд оплаты труда9 ч. назад - 1182 8
На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости движения13 ч. назад - 1777 8
У нас есть идея о собственном заводе по переработке нефти — заместитель главы ОП10 ч. назад - 849 5
ФЛП на едином налоге превысил лимит дохода: применение РРОВчера, 20:41 - 3286 5
Нардепы снова взялись за пенсионный возраст украинцев: зарегистрирован новый законопроект11 ч. назад - 2331 2
На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости движения13 ч. назад - 1777 8
Рынок новых легковых авто в мае: что покупали украинцы и какая модель стала самой популярной15 ч. назад - 1637
Межбанк: нестандартная ситуация. НБУ пришлось вмешаться4 ч. назад - 1627
Дія.City. Какими будут налогообложение айтишников и нагрузка на фонд оплаты труда9 ч. назад - 1182 8
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)6 ч. назад - 99
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 444
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 689
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1825 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1761 7