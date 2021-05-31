Укрзализныця в этом году заплатила более 10,2 миллиарда налогов

АО «Укрзализныця» по итогам работы в январе-мае 2021 года отчислило более 10,2 млрд грн налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды, что на 5,56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что за первые 5 месяцев этого года Укрзализныця пополнила государственный бюджет на 3,4 млрд грн, перечислила в местные бюджеты 3,6 млрд грн, в том числе более 1,6 млрд грн земельного налога, а также оплатила 3,2 млрд грн единого социального взноса.

Напомним, по итогам 2020 года Укрзализныця отчислила в государственный и местные бюджеты свыше 25,1 млрд грн налогов и сборов, в том числе уплатила более 3,7 млрд грн земельного налога.