Укрзализныця в этом году заплатила более 10,2 миллиарда налогов

АО «Укрзализныця» по итогам работы в январе-мае 2021 года отчислило более 10,2 млрд грн налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды, что на 5,56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что за первые 5 месяцев этого года Укрзализныця пополнила государственный бюджет на 3,4 млрд грн, перечислила в местные бюджеты 3,6 млрд грн, в том числе более 1,6 млрд грн земельного налога, а также оплатила 3,2 млрд грн единого социального взноса.
Напомним, по итогам 2020 года Укрзализныця отчислила в государственный и местные бюджеты свыше 25,1 млрд грн налогов и сборов, в том числе уплатила более 3,7 млрд грн земельного налога.
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