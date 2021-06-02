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Кому положен ежегодный основной отпуск большей продолжительности

Кому положен ежегодный основной отпуск большей продолжительности

Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора.

Об этом напоминает Управление Гоструда в Хмельницкой области.

Кому предусмотрено увеличение отпуска:

  • промышленно-производственному персоналу угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической промышленности, а также занятому на открытых горных работах, на работах на поверхности шахт, разрезов, карьеров и рудников, на строительно-монтажных работах в шахтном строительстве, на транспортировке и обогащении полезных ископаемых предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня с увеличением за каждые два отработанных года на 2 календарных дня, но не более 28 календарных дней;
  • работникам, занятым на подземных горных работах и в разрезах, карьерах и рудниках глубиной 150 метров и ниже, предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней независимо от стажа работы, а в разрезах, карьерах и рудниках глубиной до 150 метров – *24 календарных дня с увеличением на 4 календарных дня при стаже работы на данном предприятии 2 года и более;
  • работникам лесной промышленности и лесного хозяйства, государственных заповедников, национальных парков, имеющих лесные площади, лесоохотничьих хозяйств, постоянных лесозаготовительных и лесохозяйственных подразделений других предприятий, а также лесничеств предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней по Списку работ, профессий и должностей, утверждаемому Кабинетом министров Украины;
  • военизированному личному составу горноспасательных частей предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, невоенизированным работникам горноспасательных частей – 24 календарных дня с увеличением за каждые два отработанных года на 2 календарных дня, но не более 28 календарных дней;
  • руководящим работникам учебных заведений, учебных частей и других учреждений и заведений, педагогическим, научно-педагогическим работникам и научным работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней;
  • лицам с инвалидностью I и II групп предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы – 26 календарных дней;
  • лицам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день;
  • сезонным работникам, а также временным работникам отпуск предоставляется пропорционально отработанному ими времени.

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По материалам Finance.UA
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