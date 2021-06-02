Кому положен ежегодный основной отпуск большей продолжительности

Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора.
Об этом напоминает Управление Гоструда в Хмельницкой области.
Кому предусмотрено увеличение отпуска:
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