Сколько украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой (опрос)

Граждане Украины весьма скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как «очень плохую» или «достаточно плохую».
Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, проведенный с 21 до 26 мая 2021 года.
В то же время всего 5% респондентов оценивают экономическую ситуацию страны как «хорошую» или «очень хорошую», а 32% — как «не плохую и не хорошую».
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Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в начале этого года — в конце января-начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как «очень плохую» или «достаточно плохую», 2% — как «хорошую» или «очень хорошую», 26% — как «не плохую и не хорошую».
А как с благосостоянием в семье? Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи:
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Так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года (тогда соответствующие показатели составляли 43%, 46% и 7%).
Быть ли переменам к лучшему? Граждане не очень верят в скорые изменения в экономической сфере:
Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% не ожидают изменений в этих сферах).
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