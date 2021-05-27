Сколько украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой (опрос)

Граждане Украины весьма скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как «очень плохую» или «достаточно плохую».

Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, проведенный с 21 до 26 мая 2021 года.

В то же время всего 5% респондентов оценивают экономическую ситуацию страны как «хорошую» или «очень хорошую», а 32% — как «не плохую и не хорошую».

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Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в начале этого года — в конце января-начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как «очень плохую» или «достаточно плохую», 2% — как «хорошую» или «очень хорошую», 26% — как «не плохую и не хорошую».

А как с благосостоянием в семье? Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи:

36% оценивают его как «очень» или «достаточно» плохой;

48% – как «не плохой и не хороший»;

14% – как «хороший «или» очень хороший”.

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Так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года (тогда соответствующие показатели составляли 43%, 46% и 7%).

Быть ли переменам к лучшему? Граждане не очень верят в скорые изменения в экономической сфере:

только 12% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему;

13% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи;

чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% ˗ что за это время изменится в худшую сторону уровень благосостояния их семьи.

Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% не ожидают изменений в этих сферах).