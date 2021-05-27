0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

Данилишин рассказал о курсе гривны и объемах работающих кредитов

Данилишин рассказал о курсе гривны и объемах работающих кредитов

В апреле объем работающих кредитов банковской системы вырос на 2,3% или 14,9 млрд грн, главным образом, это произошло за счет увеличения гривневых корпоративных кредитов, объем которых вырос на 4,4% или 10,5 млрд.

Об этом сообщил председатель совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

«Объем работающих кредитов банковской системы в апреле вырос на 2,3% или 14,9 млрд гривен (с начала года — более чем на 31 млрд грн). Главным образом, рост работающего кредитного портфеля банков происходил за счет увеличения гривневых корпоративных кредитов, объем которых вырос на 4,4% или 10,5 млрд грн за месяц», — написал Данилишин.

Кредиты программы «5−7-9%». Количество кредитов, выданных в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%», превысило 17 тыс., а их общий объем достиг почти 44 млрд. гривен (+1,7 млрд. гривен за неделю).

Лидерами по объемам полученных кредитов остаются:

  • предприятия сельского хозяйства (49% от общего объема);
  • торговли и производства (24%);
  • промышленной переработки (16%).

Читайте также: Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

По целевому назначению в структуре выданных по программе кредитов доминируют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств (20,3 млрд. или 46%) и кредиты рефинансирования предварительно полученных займов (17,8 млрд. гривен или 41%). Объем инвестиционных кредитов за неделю вырос на 120 млн. гривен, а их общий объем вырос до 5,8 млрд. гривен. По государственной программе «Доступная ипотека 7%» объем выданных кредитов достиг почти 300 млн. гривен.

Валютный рынок. Также он сообщил о состоянии валютного рынка. По словам Данилишина, обменный курс гривны на межбанковском рынке продолжал находиться в «боковом тренде». Учитывая преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением, которое росло на протяжении прошлой недели, курс гривны за неделю обесценился на 0,1%. Избыточный спрос на иностранную валюту удовлетворялся непосредственно банками без участия Национального банка, который продолжает второй месяц подряд воздерживаться от проведения операций на валютном рынке.

Стабильность обменного курса гривны на уровне около 27,5 гривны за 1 доллар США (укрепление с начала года на 3,4%) стимулирует продажи населением наличной и безналичной иностранной валюты, несмотря на низкую доходность финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте. С начала года чистая продажа физическими лицами иностранной валюты превысила 1,2 млрд долл. США, в том числе в мае — более 300 млн долл. США.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.