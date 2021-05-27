Данилишин рассказал о курсе гривны и объемах работающих кредитов

В апреле объем работающих кредитов банковской системы вырос на 2,3% или 14,9 млрд грн, главным образом, это произошло за счет увеличения гривневых корпоративных кредитов, объем которых вырос на 4,4% или 10,5 млрд.

Об этом сообщил председатель совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

«Объем работающих кредитов банковской системы в апреле вырос на 2,3% или 14,9 млрд гривен (с начала года — более чем на 31 млрд грн). Главным образом, рост работающего кредитного портфеля банков происходил за счет увеличения гривневых корпоративных кредитов, объем которых вырос на 4,4% или 10,5 млрд грн за месяц», — написал Данилишин.

Кредиты программы «5−7-9%». Количество кредитов, выданных в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%», превысило 17 тыс., а их общий объем достиг почти 44 млрд. гривен (+1,7 млрд. гривен за неделю).

Лидерами по объемам полученных кредитов остаются:

предприятия сельского хозяйства (49% от общего объема);

торговли и производства (24%);

промышленной переработки (16%).

Читайте также: Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

По целевому назначению в структуре выданных по программе кредитов доминируют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств (20,3 млрд. или 46%) и кредиты рефинансирования предварительно полученных займов (17,8 млрд. гривен или 41%). Объем инвестиционных кредитов за неделю вырос на 120 млн. гривен, а их общий объем вырос до 5,8 млрд. гривен. По государственной программе «Доступная ипотека 7%» объем выданных кредитов достиг почти 300 млн. гривен.

Валютный рынок. Также он сообщил о состоянии валютного рынка. По словам Данилишина, обменный курс гривны на межбанковском рынке продолжал находиться в «боковом тренде». Учитывая преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением, которое росло на протяжении прошлой недели, курс гривны за неделю обесценился на 0,1%. Избыточный спрос на иностранную валюту удовлетворялся непосредственно банками без участия Национального банка, который продолжает второй месяц подряд воздерживаться от проведения операций на валютном рынке.

Стабильность обменного курса гривны на уровне около 27,5 гривны за 1 доллар США (укрепление с начала года на 3,4%) стимулирует продажи населением наличной и безналичной иностранной валюты, несмотря на низкую доходность финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте. С начала года чистая продажа физическими лицами иностранной валюты превысила 1,2 млрд долл. США, в том числе в мае — более 300 млн долл. США.