Гибридное аэротакси VoltAero Cassio хотят запустить в 2023 году (фото, видео)

Компании VoltAero и Kinect объявили об электрических ближнемагистральных и гибридно-электрических дальних перелетах с использованием перспективного самолета VoltAero Cassio.

Об этом пишет тематическое издание NewAtlas.

Разработчики пока официально не представили окончательный вариант Cassio, но VoltAero проводит множество тестовых полетов, в ходе которых проверяется гибридно-электрическую силовую установку.

Трансмиссия Cassio, который скоро будет осуществлять ближние и дальние перелеты, включает в себя несколько электродвигателей и двигатель внутреннего сгорания, работающих таким образом, что мощность может подаваться непосредственно на винт в полностью электрическом, полном сгорании или гибридном режимах.



Фото: NewAtlas

По словам журналистов, мощность подается силовым установкам непосредственно на карданный вал только тогда, когда требуется полная комбинированная мощность или если наблюдаются проблемы с электрикой; большую часть времени двигатели внутреннего сгорания функционируют как расширители диапазона, заряжая батареи при наиболее эффективных оборотах.

Самолет VoltAero Cassio якобы сможет безопасно приземляться с отключенной любой системой и ему не нужна большая взлетно-посадочная полоса, ведь аппарат взлетает на полной электрической мощности с расстояния менее 550 метров.

В данный момент компания VoltAero разрабатывает несколько версий самолетов, которые будут рассчитаны на 6, 8 или 10 пассажиров (450, 650 и 800 лошадиных сил соответственно). При скорости в 325 км/ч аппарат будет предлагать клиентам электрический запас хода около 200 км, мягкий гибридный диапазон хода — от 200 до 600 км, и тяжелый гибридный диапазон для дальних полетов — до 1200 км.

Испытания полноразмерного прототипа аэротакси хотят провести в 2022 году, а полеты VoltAero, по словам разработчиков, сможет осуществлять с 2023 года.