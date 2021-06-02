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Банки предложат состоятельным украинцам новые финансовые инструменты

Банки предложат состоятельным украинцам новые финансовые инструменты

Уже сейчас в экспертной среде обсуждается инициатива, которая позволит украинским банкам или торговцам прямо предлагать услуги инвестирования за границу. То есть украинцам не нужно будет отправлять деньги иностранному брокеру, давать ему ордер на покупку конкретного финансового инструмента. А сами украинские банки, используя свою инфраструктуру проверенных брокеров, будут инвестировать от имени и за счет клиента.

Об этом сообщает «Финансовый клуб».

«Регулятор стремится обновлять законодательную базу, приближая ее к общеевропейским стандартам. Поэтому в 2021 году будут доступны форвардные операции для физических лиц, увеличатся инвестиции в ценные бумаги мировых компаний и появится доступ к мировому фондовому рынку, будут создаваться новые фонды в Украине. Все это ожидают как клиенты, так и банковский рынок», – считает руководитель направления private banking ОТП Банка Виктория Мысливая.

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Она рассказала, что подобные тенденции наблюдаются не только в Украине.

«Наш материнский банк, понимая стратегию дальнейшего развития private banking, в 2021 году создал отдельное подразделение Global Markets Directorate. Он непосредственно будет заниматься созданием лучших инвестиционных предложений, анализом мировых тенденций, управлением капиталом клиентов уровня private banking», – объяснила Виктория Мыслил.

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По материалам Финансовый клуб
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