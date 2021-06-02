0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Переводы в Украину растут: сколько поступило валюты с начала года

Переводы в Украину растут: сколько поступило валюты с начала года

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за апрель 2021 года составил 1093 млн долларов. Это на 26,4% больше, чем годом ранее (865 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Всего по данным НБУ за январь-апрель 2021 года в Украину поступило 3998 млн долларов, что на 7,0% больше, чем годом ранее (3738 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-апреле 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 1451 млн долларов, что на 158 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (1609 млн долларов).

Напомним, в целом объем частных переводов в Украину из-за рубежа в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Обо всех банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.