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Налоговая выявила схему формирования искусственного налогового кредита на 6,7 млн

Налоговая выявила схему формирования искусственного налогового кредита на 6,7 млн

Государственная налоговая служба выявила схему формирования искусственного налогового кредита на 6,7 млн ​​гривен в Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении Налоговой службы.

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Отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службы в Закарпатской области установлено, что служебные лица ООО “К” отразили в отчетных документах нереальные сделки по приобретению сельскохозяйственной продукции от контрагента-поставщика на общую сумму около 40,3 млн гривен.

“В результате был безосновательно сформирован налоговый кредит в сумме 6,7 млн ​​гривен”, – сообщили в службе.

По указанным материалам Закарпатской областной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по ст. 212 УК.

По материалам Фондовый Мир
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