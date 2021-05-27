Налоговая выявила схему формирования искусственного налогового кредита на 6,7 млн

Государственная налоговая служба выявила схему формирования искусственного налогового кредита на 6,7 млн гривен в Закарпатской области.
Об этом говорится в сообщении Налоговой службы.
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Отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службы в Закарпатской области установлено, что служебные лица ООО “К” отразили в отчетных документах нереальные сделки по приобретению сельскохозяйственной продукции от контрагента-поставщика на общую сумму около 40,3 млн гривен.
“В результате был безосновательно сформирован налоговый кредит в сумме 6,7 млн гривен”, – сообщили в службе.
По указанным материалам Закарпатской областной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по ст. 212 УК.
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