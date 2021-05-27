Кабмин направит 800 млн грн на ремонт и строительство спортивных объектов

Кабинет Министров Украины утвердил распределение субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами.
Как заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, общая сумма субвенции местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры составила 800 млн грн.
«Многофункциональные спортивные комплексы, бассейны, ледовые арены, дворцы спорта были отобраны комиссией Министерства, в состав которой вошли также народные депутаты Украины. Среди отобранных проектов — спортивные объекты, на которых будет проведена реконструкция или строительство. Все комплексы предназначены для проведения всеукраинских и международных соревнований, учебно-тренировочных сборов для национальных сборных команд по не менее пяти олимпийским видам спорта, а также для занятий массовым спортом», — рассказал Гутцайт.
Объекты планируется ввести в эксплуатацию в течение 2021−2023 годов.
Среди них:
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