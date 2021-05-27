Кабмин направит 800 млн грн на ремонт и строительство спортивных объектов

Кабинет Министров Украины утвердил распределение субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами.

Как заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, общая сумма субвенции местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры составила 800 млн грн.

«Многофункциональные спортивные комплексы, бассейны, ледовые арены, дворцы спорта были отобраны комиссией Министерства, в состав которой вошли также народные депутаты Украины. Среди отобранных проектов — спортивные объекты, на которых будет проведена реконструкция или строительство. Все комплексы предназначены для проведения всеукраинских и международных соревнований, учебно-тренировочных сборов для национальных сборных команд по не менее пяти олимпийским видам спорта, а также для занятий массовым спортом», — рассказал Гутцайт.

Объекты планируется ввести в эксплуатацию в течение 2021−2023 годов.

Среди них:

Днепропетровская область: реконструкция спортивного комплекса «Металлург» коммунального внешкольного учебного заведения «Детско-юношеская спортивная школа № 1» на проспекте Металлургов, 5 в Кривом Роге;

Донецкая область: реконструкция с благоустройством территории плавательного бассейна «Нептун» по адресу: ул. Академика Амосова, 2а в Кальмиусском районе Мариуполя;

Запорожская область: строительство оздоровительного центра с ледовой ареной по проспекту Богдана Хмельницкого, 46/9, город Мелитополь;

Кировоградская область: реконструкция коммунального учреждения «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва-2» по ул. Академика Тамма, 2, город Кропивницкий (корректировка);

Полтавская область: строительство спортивно-зрелищного комплекса с помещениями общественного обслуживания по улице Юрченко, 1а в Полтаве;

Ровенская область: строительство универсального спортивного зала спортивного комплекса коммунального учреждения «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» Ровенского областного совета на территории Шпановского сельского совета (в районе улицы Макарова, город Ровно);

Сумская область: строительство спортивно-оздоровительного комплекса по улице Кенига в городе Тростянец «Н2О-Махи»;

Тернопольская область: строительство многофункционального Дворца спорта по адресу проспект Воссоединения, 3 в Тернополе;

Херсонская область: строительство Центра олимпийских видов спорта Н2О Новая Каховка по проспекту Днепровский, 18 в городе Новая Каховка;

Хмельницкая область: строительство Дворца спорта по улице Прибужской, 5/1а в пгт Хмельницкий;