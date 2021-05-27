Что ждать от курса на этой неделе?

В мае гривна продолжила укрепление к доллару, которое длится шестой месяц подряд, с декабря прошлого года. При этом она укрепилась и к евро после снижения к нему в апреле.

Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,7500 до 27,5004 грн (-0,9%). Курс евро за это же время снизился с 33,6427 до 33,3896 грн (-0,8%).

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари», чуть меньшее (по сравнению с долларом. — Ред.) снижение европейской валюты связано с незначительным укреплением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EUR/USD выросла с 1,2120 до 1,2140 (+0,1%).

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 2,7%, а евро подешевел к национальной валюте на 3,9%.

«В течение месяца динамика валют была неравномерной. Первые две декады мая, на которые выпало много праздников, доллар снижался на хорошей ценовой конъюнктуре для экспортеров и на продажах валюты населением. 18 и 19 мая доллар на межбанке опускался до 27,405/27,425, однако к концу мая немного отскочил от внутримесячных минимумов. В июне мы ожидаем продолжение умеренного снижения доллара и евро к гривне», — говорит Иосуб.

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По словам Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, все крупные игроки на межбанке уже провели свои основные взаиморасчеты с контрагентами и госбюджетом, поэтому сегодня существенной активности или серьезных изменений котировок ожидать не стоит.

Существенно повлиять на рынок могут лишь нерезиденты, которые за последнее время увеличили свои вложения в ОВГЗ на 0,83 млрд грн — до 98,29 млрд.

«Завтра состоится аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24 и 36 месяцев, а также 12 и 24 месяца — в долларах США. Полагаю, что выпуски в иностранной валюте могут заинтересовать нерезидентов, и они примут участие в размещении. Продажи иностранных валют зарубежными инвесторами могут привести к существенному укреплению гривны», — говорит эксперт.

Согласно его прогнозам, на предстоящей неделе по доллару США к гривне возобновится рост к уровню 27,65. Евро, скорее всего, укрепится до отметки 33,65.