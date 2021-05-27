По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (53,914 млн грн и 56,814 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (61 и 40), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,43−27,44 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 101 активные заявки по доллару на сумму 110,728 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,4500 — 50 000

27,4300 — 200 000

27,4300 — 120 000

27,4300 — 120 000

27,4200 — 30 777

27,4200 — 15 000

27,4200 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,4200 — 25 000

27,4200 — 5 000

27,4200 — 20 000

27,4200 — 8 000

27,4300 — 20 000

27,4300 — 40 000

27,4300 — 30 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,4519 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,4143 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua