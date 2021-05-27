Египет пересмотрит размер компенсации от владельца судна, заблокировавшего Суэцкий канал

Власти Египта планируют пересчитать компенсацию, которую потребуют от владельца судна Ever Given, которое в марте этого года заблокировало Суэцкий канал.
Об этом пишет Bloomberg.
«Мы пересчитаем наше требование на сегодняшнем заседании суда», — заявил адвокат управления Суэцкого канала Набил Зидан накануне слушаний в городе Исмаилия. Он не уточнил, изменится ли что-то в иске, или же может появиться новая сторона разбирательств.
Ранее Египет наложил арест на судно Ever Given. Власти страны требовали компенсацию убытков на сумму более 916 миллионов долларов за шестидневную блокировку канала.
Как пишет Bloomberg, на внесудебных переговорах египетская сторона снизила сумму до 550 миллионов долларов, указав на просчеты в расчете стоимости товаров на судне. Страховщики заявляют, что и такая сумма компенсации все еще является слишком высокой.
Владелец Ever Given предложил заплатить 150 миллионов долларов. В управлении канала заявляют, что такая сумма не покрывает потерь за транзитные сборы, повреждения водного пути и затраты на оборудование и рабочую силу для освобождения контейнеровоза.
23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв один из самых загруженных морских торговых путей в мире.
Поскольку судно заблокировало движение, ежедневно через канал не могли пройти товары на сумму 9,6 млрд долларов.
27 марта судно впервые удалось немного сдвинуть с места, а утром 29 марта его сняли с мели.
Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.
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