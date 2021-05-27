В Intel предупредили, что дефицит чипов может продлиться несколько лет

СЕО Intel Пэт Гелсинджер предупредил, что глобальный дефицит чипов может продлиться несколько лет, передает Reuters.

«Экосистеме может потребоваться несколько лет, чтобы решить проблему нехватки литейных мощностей, субстратов и компонентов», — подчеркнул Гелсинджер.

Ранее СЕО Intel говорил, что на устранение дефицита потребуется «пара лет», и что компания планирует начать производство чипов в течение шести-девяти месяцев для устранения дефицита на автомобильных заводах США.

Также он добавил, что Intel планирует расширение в другие регионы США и Европы, чтобы обеспечить бесперебойную поставку полупроводников.

Как отмечают в Reuters, планы компании могут напрямую бросить вызов двум другим производителям передовых полупроводников — тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung Electronics.

Глобальный дефицит чипов возник на фоне пандемии коронавируса, которая, с одной стороны, привела к временному закрытию заводов по производству микросхем, а с другой — стала толчком для повышенного спроса на различные гаджеты — компьютеры, игровые приставки и смартфоны. Масла в огонь подлили майнеры.

Первыми от ситуации на рынке микросхем пострадали автопроизводители, однако дефицит задел и производителей мобильных телефонов и игровых консолей.

По оценкам крупного производителя микросхем тайваньской TSMC, дефицит продлится до 2022 года. Также компания заявила, что планирует инвестировать $ 100 млрд в течение следующих трех лет для увеличения производственных мощностей на своих заводах.

По оценкам экспертов, мировой автопром в этом году потеряет $ 110 млрд из-за дефицита чипов.