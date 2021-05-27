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Почему гособлигации становятся все более популярными - мнение эксперта

Почему гособлигации становятся все более популярными - мнение эксперта

В мире есть миллион инструментов инвестирования: недвижимость, ценные бумаги и т.д. О том, какие инструменты наиболее распространены среди украинцев, рассказал управляющий локальными активами компании ICU Григорий Овчаренко.

В силу различных причин – отсутствия финансовой грамотности, инфраструктуры, отсутствия цивилизованных условий доступа к иностранным инструментам, у нас наиболее распространены:

  • депозиты.
  • облигации.

По словам Овчаренко, в Украине говорят, что фондового ринка нет, потому что 90% торгов – это торговля гособлигациями.

Почему гособлигации становятся все более популярными? По двум причинам: первое – ставки доходности по облигациям выше, чем по депозитам.

Что ждать от облигаций в 2021? По словам эксперта, после такого стремительного падения ставок в 2020 году, объем выпуска корпоративных облигаций увеличился в несколько раз. Так, в 2020 году и 1 кв. 2021 года объем выпуска этих ценных бумаг составил более 23 млрд, а в обращении до 2020 года было 5 млрд. Это хорошая возможность для инвестирования физических лиц. Хотя нужно понимать, что здесь есть свои риски, и некоторые из них достаточно высокие.

В Украине, к примеру, уже можно купить ценные бумаги тех же Apple, Tesla, Netflix. Это можно сделать самостоятельно или на бирже.

Главное – стратегия. По словам эксперта, нужно определять себе здравые пропорции. Иметь сбалансированную стратегию: не больше 40% акций, не больше 30% всех остальных инструментов”.

По материалам Finance.UA
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