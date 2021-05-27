В ГФС рассказали подробности об обысках в столичных коммунальных предприятиях

Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник раскрыл новые детали массовых обысков в Киеве.
В период 11−27 мая ГФС провела 40 обысков в помещениях КГГА, столичных коммунальных предприятий и фирм-подрядчиков.
Обыски были проведены в рамках 9 уголовных дел, касающихся уклонения от уплаты налогов (ст. 212 УК Украины), злоупотребления служебным положением (ст. 364 УК), присвоения и растраты имущества (ст. 191 УК). Сумма нанесенного ущерба бюджету Киева, предварительно установленная правоохранителями, превышает 150 млн грн.
В рамках проведения следственных и процессуальных действий правоохранители провели 53 допроса и вручили 4 уведомления о подозрении. Также проведено 6 экспертиз, взято 13 образцов почерков, а по решению судов наложено 9 арестов на изъятые во время обысков деньги, документы, печати.
Суммы убытков, которые предварительно установлены в ходе следствия, нанесенных бюджету Киева путем хищения средств или государству — путем уклонения от уплаты налогов, следующие:
Мельник рассказал о способах совершения упомянутых преступлений.
Например, при реконструкции парков неуплата налогов одним из подрядчиков составила более 30 млн грн. Использовалась схема скруток — у предприятия, которое якобы выполняло реконструкцию, отсутствуют работники, производственная и техническая возможность осуществлять реконструкцию пяти киевских парков. Субподрядчики также не привлекались. Это предприятие получило средства в сумме 180 млн грн.
Один из субподрядчиков «Киевпастранса» получил 35,5 млн грн. Предприятие якобы выполняло работы по реконструкции трамвайных путей. Его учредителем является лицо, состоящее на учете в психиатрическом учреждении. Эта субподрядная организация не имела ни активов, ни работников.
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