Межбанк: на курсообразование повлияют выходной в США и отчетная дата в Украине

Понедельник на валютном рынке пройдет не столь активно по объемам совершенных на межбанке сделок, но очень интересно с точки зрения курсообразования.
Виной всему – отчетная дата в Украине и одновременно выходной в США. Американцы отмечают День поминовения, и все расчеты по доллару сегодня проходят на нашем межбанке на условиях ТОМ. Украинским компаниям не очень интересна такая схема расчетов по доллару (перечисление гривны – сегодня, поставка доллара – завтра), и они уже в прошлую пятницу закрыли все основные сделки по этой валюте на 1-е число. Поэтому активность на межбанке сегодня резко снизится по американской валюте и клиенты сосредоточатся на сделках в евро и по операциям с рублем, а также на текущих операциях в гривне для завершения месяца и выхода на отчетный баланс.
За счет падения объемов операций в долларе в целом, по нашим прогнозам, статистика торгов 31 мая будет в пределах до $90-110 млн при заключении до 370-410 сделок.
Но это не значит, что все будет “тихо и мирно”. На малообъемном рынке у спекулянтов появляется отличный шанс попытаться “раскачать” курс на мелких суммах. Тем более, что запоздавшим клиентам особо некуда деваться – надо закрывать отчетную дату.
Сама сессия пройдет в два этапа. На первом (до 13-14 часов) финансисты закроют клиентские сделки, а на втором (с 14 часов и до конца сессии) банки будут проводить свои собственные сделки по валютной позиции и закрывать операции по торговле валютой за месяц. Это добавит определенной интриги по курсообразованию, так как у разных финучреждений будут разные задачи в этом вопросе и на пустеющем межбанке любая их крупная сделка способна кардинально менять тренд на торгах. Так что дилерам банков сегодня скучать не придется.
Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, в понедельник будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,49 / 27,51
евро – 33,43 / 33,46
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Все льготы на проезд в общественном транспорте монетизируют: в правительстве готовят документВчера, 15:13 - 67599 9
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 5206 7
Где украинцы планируют провести летние отпуска (инфографика)Вчера, 10:07 - 5363 6
«Квартиры-муравейники», где зарегистрировано много людей, будут проверять2 ч. назад - 697 5
Украинцам рассказали, до какого минимума может опуститься процент по ипотекеВчера, 08:20 - 2197 2
Все льготы на проезд в общественном транспорте монетизируют: в правительстве готовят документВчера, 15:13 - 67599 9
Кто должен платить за поверку счетчиков газаВчера, 13:27 - 37649 2
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 5206 7
На украинских дорогах появятся «лежачие полицейские» нового видаВчера, 12:13 - 1696
Как повлияют цены на машины с пробегом после начала льготной растаможки «еврономеров»Вчера, 16:29 - 1636
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 458
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1565 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1492 5
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 927
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 856