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Межбанк: на курсообразование повлияют выходной в США и отчетная дата в Украине

Межбанк: на курсообразование повлияют выходной в США и отчетная дата в Украине

Понедельник на валютном рынке пройдет не столь активно по объемам совершенных на межбанке сделок, но очень интересно с точки зрения курсообразования.

Виной всему – отчетная дата в Украине и одновременно выходной в США. Американцы отмечают День поминовения, и все расчеты по доллару сегодня проходят на нашем межбанке на условиях ТОМ. Украинским компаниям не очень интересна такая схема расчетов по доллару (перечисление гривны – сегодня, поставка доллара – завтра), и они уже в прошлую пятницу закрыли все основные сделки по этой валюте на 1-е число. Поэтому активность на межбанке сегодня резко снизится по американской валюте и клиенты сосредоточатся на сделках в евро и по операциям с рублем, а также на текущих операциях в гривне для завершения месяца и выхода на отчетный баланс.

За счет падения объемов операций в долларе в целом, по нашим прогнозам, статистика торгов 31 мая будет в пределах до $90-110 млн при заключении до 370-410 сделок.

Но это не значит, что все будет “тихо и мирно”. На малообъемном рынке у спекулянтов появляется отличный шанс попытаться “раскачать” курс на мелких суммах. Тем более, что запоздавшим клиентам особо некуда деваться – надо закрывать отчетную дату.

Сама сессия пройдет в два этапа. На первом (до 13-14 часов) финансисты закроют клиентские сделки, а на втором (с 14 часов и до конца сессии) банки будут проводить свои собственные сделки по валютной позиции и закрывать операции по торговле валютой за месяц. Это добавит определенной интриги по курсообразованию, так как у разных финучреждений будут разные задачи в этом вопросе и на пустеющем межбанке любая их крупная сделка способна кардинально менять тренд на торгах. Так что дилерам банков сегодня скучать не придется.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, в понедельник будут в пределах:

  • доллар — коридор 27,38 – 27,65 грн,
  • евро — коридор 33,30 – 33,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • доллар: коридор покупок и продаж 27,20 – 27,60 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15-20 коп, а в кассах банков до 20-25 коп.
  • евро: в банках коридор 33,10 – 33,70 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,20 – 33,55 грн при спреде до 20-25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,49 / 27,51
евро – 33,43 / 33,46

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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