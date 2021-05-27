Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в первые четыре месяца этого года фиксируются положительные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса.
Об этом он написал в Facebook.
«В 2021 году мы должны заложить надежный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы», — отметил он.
Он перечислил несколько трендов, которые, по его мнению, свидетельствуют о восстановлении экономики:
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