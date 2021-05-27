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Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса - Шмыгаль

Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в первые четыре месяца этого года фиксируются положительные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса.

Об этом он написал в Facebook.

«В 2021 году мы должны заложить надежный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы», — отметил он.

Он перечислил несколько трендов, которые, по его мнению, свидетельствуют о восстановлении экономики:

  • рост промышленности в апреле, из-за эффекта низкой базы, ускорился до 13% (против апреля 2020 года). В то же время за первые 4 месяца этого года промышленность выросла на 1,5% (против 4-х месяцев 2020);
  • за первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
  • средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 30% больше той, которую они получили за апрель 2020 года. Если учитывать рост цен (инфляцию), то зарплаты за год выросли на 20%;
  • экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос почти на 20%;
  • финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения составил 166 млрд грн прибыли по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа имеющихся крупных и средних компаний (это самый низкий показатель в I квартале за последние 5 лет).

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По материалам Економічна Правда
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