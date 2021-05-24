Убытки 4,9 млн грн: ГФС подозревает «Киевавтодормост» в уклонении от уплаты налогов

ГФС объявила подозрение одному из фигурантов в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов при выполнении работ по заказу КП «Киевавтодормост».

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Как отмечается, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве в рамках досудебного расследования в уголовном производстве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, установили факт умышленного уклонения от уплаты налогов служебными лицами одного из обществ, которое было победителем тендерных закупок КП «Киевавтодормост».

Установлено, что служебные лица упомянутого СХД в 2020 году, вместе с должностными лицами коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева «Киевавтодормост», организовали схему присвоения средств и уклонения от уплаты налогов, путем заключения мнимых сделок с сомнительными субъектами хозяйственной деятельности, в результате чего в государственный бюджет не поступили средства в размере 4,9 млн грн.

Один из фигурантов уголовного производства уведомлен о подозрении. В настоящее время материалы направлены в Киевскую городскую прокуратуру для утверждения обвинительного акта и направления уголовного производства в суд.