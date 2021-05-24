День финансов: стоимость украинской земли, новый предправления ПриватБанка, спасенное золото скифов

Пятница, 28 мая. Окончание рабочей недели. Многие уже подустали от текстов. Поэтому сегодня мы решили предоставить вам больше иллюстраций:

Лучшие из лучших в лицах. Ровно неделя прошла с того момента, как в Украине награждали лучших на финансовом рынке. Сегодня предлагаем вам небольшой фоторепортаж Finance.ua с места событий. У вас имеется шикарная возможность узнать, кто же «стоит» за monobank, ПриватБанком, Moneyveo и другими:

Доступ к финотчетности компаний. Финансовая отчетность компаний — один из самых востребованных и приоритетных наборов данных для бизнеса и общества. Отныне она стала открытой. Государственная налоговая служба обнародовала их на Едином портале открытых данных и на собственном веб-портале.

Новый председатель правления ПриватБанка. Наблюдательный совет ПриватБанка 27 мая назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления ПриватБанка.



Герхард Бьош. Фото Business Ukraine magazine

Напомним, 23 января 2021 года завершился трехлетний контракт с экс-главой ПриватБанка Петром Крумханзлом и наблюдательный совет начал искать нового председателя.

Стоимость украинской земли. В Украине с 1 июля планируют открыть рынок земли. О том, будет ли земля интересным объектом инвестирования и какая стоимость земли сегодня — читайте в комментарии для Finance.ua управляющего локальными активами компании ICU Григория Овчаренка.

Изменения в визовой системе ЕС. Совет Е С внес изменения в визовую систему, направленные на повышение безопасности в Шенгенской зоне. Также усилили контроль за краткосрочным пребыванием и видами на жительство. Перед выдачей визы или вида на жительство новые правила позволят проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных безопасности и миграции.

Тем временем… Болгария и Чехия обновили условия въезда.

Реальная зарплата украинцев увеличивается. Средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 29,8% больше той, которую они получили за апрель 2020 года, и составила 13 543 грн. Что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы. Больше всего денег получали в Киеве, меньше всего — в Херсонской области.



Инфографика Госстата

Кстати, о заработках. Совместно с нашими партнерами — компанией LBLV, мы на днях создали тест в котором можно многое узнать о заработке на курсовых разницах. Некоторые умудряются на этом зарабатывать неплохой бонус к своим зарплатам. Хотите проверить себя? Милости просим:

Периоды пиковых выплат по внешнему долгу. По данным НБУ, во втором-четвертом квартале 2021 году правительство, Нацбанк, предприятия и банки должны выплатить 13,832 млрд долларов, из которых 10,818 млрд долларов — основная сумма долга, 3,015 млрд долларов — проценты.

Судьба денег Януковича. Как заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, конфискованные 1,5 млрд долларов беглого президента Виктора Януковича удалось вернуть в государственный бюджет..

Напомним, ранее генпрокурор заявила, что в будущем народные депутаты, которые нарушают закон, будут привлечены к уголовной ответственности.

Золотые украшения времен Скифской эпохи. По сообщению пресс-службы СБУ, из Украины хотели вывезти золотые украшения скифов.



Фото СБУ. Больше по ссылке.

По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия — уникальны, они представляют культурную и историческую ценность для нашей страны.