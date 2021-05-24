День финансов: стоимость украинской земли, новый предправления ПриватБанка, спасенное золото скифов

Пятница, 28 мая. Окончание рабочей недели. Многие уже подустали от текстов. Поэтому сегодня мы решили предоставить вам больше иллюстраций:
Лучшие из лучших в лицах. Ровно неделя прошла с того момента, как в Украине награждали лучших на финансовом рынке. Сегодня предлагаем вам небольшой фоторепортаж Finance.ua с места событий. У вас имеется шикарная возможность узнать, кто же «стоит» за monobank, ПриватБанком, Moneyveo и другими:
Доступ к финотчетности компаний. Финансовая отчетность компаний — один из самых востребованных и приоритетных наборов данных для бизнеса и общества. Отныне она стала открытой. Государственная налоговая служба обнародовала их на Едином портале открытых данных и на собственном веб-портале.
Новый председатель правления ПриватБанка. Наблюдательный совет ПриватБанка 27 мая назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления ПриватБанка.
Герхард Бьош. Фото Business Ukraine magazine
Напомним, 23 января 2021 года завершился трехлетний контракт с экс-главой ПриватБанка Петром Крумханзлом и наблюдательный совет начал искать нового председателя.
Стоимость украинской земли. В Украине с 1 июля планируют открыть рынок земли. О том, будет ли земля интересным объектом инвестирования и какая стоимость земли сегодня — читайте в комментарии для Finance.ua управляющего локальными активами компании ICU Григория Овчаренка.
Изменения в визовой системе ЕС.
Тем временем… Болгария и Чехия обновили условия въезда.
Реальная зарплата украинцев увеличивается. Средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 29,8% больше той, которую они получили за апрель 2020 года, и составила 13 543 грн. Что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы. Больше всего денег получали в Киеве, меньше всего — в Херсонской области.
Инфографика Госстата
Кстати, о заработках. Совместно с нашими партнерами — компанией LBLV, мы на днях создали тест в котором можно многое узнать о заработке на курсовых разницах. Некоторые умудряются на этом зарабатывать неплохой бонус к своим зарплатам. Хотите проверить себя? Милости просим:
Периоды пиковых выплат по внешнему долгу. По данным НБУ, во втором-четвертом квартале 2021 году правительство, Нацбанк, предприятия и банки должны выплатить 13,832 млрд долларов, из которых 10,818 млрд долларов — основная сумма долга, 3,015 млрд долларов — проценты.
Судьба денег Януковича. Как заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, конфискованные 1,5 млрд долларов беглого президента Виктора Януковича удалось вернуть в государственный бюджет..
Напомним, ранее генпрокурор заявила, что в будущем народные депутаты, которые нарушают закон, будут привлечены к уголовной ответственности.
Золотые украшения времен Скифской эпохи. По сообщению пресс-службы СБУ, из Украины хотели вывезти золотые украшения скифов.
Фото СБУ. Больше по ссылке.
По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия — уникальны, они представляют культурную и историческую ценность для нашей страны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ІТ-бизнес поддерживает налоговые ставки Дія.СітіВчера, 19:00 - 1114 16
Выплаты при рождении ребенка увеличат — правительство одобрило законопроектВчера, 08:00 - 1093 7
Эксперт назвал стоимость украинской земли (инфографика)4 ч. назад - 1015 4
Видеофиксация нарушений: КСУ заставили изменить форму рассмотрения законности штрафовВчера, 15:30 - 839 2
С 1 июня будут действовать упрощенные условия присоединения к электросетямВчера, 15:44 - 1156 2
Часть украинцев останется без пенсий: кому не дадут выплаты в следующем годуВчера, 20:01 - 6192
Как правильно оформить передачу средств в долг — разъяснение Минюста10 ч. назад - 1590
Наблюдательный совет ПриватБанка избрал нового председателя правления8 ч. назад - 1225
ІТ-бизнес поддерживает налоговые ставки Дія.СітіВчера, 19:00 - 1114 16
Эксперт назвал стоимость украинской земли (инфографика)4 ч. назад - 1015 4
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)Вчера, 12:31 - 229
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1377 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1281 5
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 788
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 778