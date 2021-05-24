0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 159 0

Раде рекомендуют одобрить замену паспортов. Книжечки хотят вывести из оборота

Раде рекомендуют одобрить замену паспортов. Книжечки хотят вывести из оборота

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект № 3986 о замене паспортов. Паспорт гражданина Украины в форме книжечки хотят вывести из оборота.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ предлагает признать постановление ВР от 26 июня 1992 года № 2503-XII «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу» утратившим силу.

Устанавливается, что паспорт в форме книжечки, оформленный до вступления в силу данного закона, действует до окончания срока его действия.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил о необходимости принятия закона, поскольку заканчиваются бланки паспортов в форме книжечки и из-за подделки бумажных документов.

«Мы уже выдали более 6 млн пластиковых ID-карт. Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена в 2013—2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро не будет чего выдавать», — пояснил глава Госмиграции.

По его словам, в 2019-2020 гг. открыто почти 17 тысяч дел о подделке бумажных паспортов.

«Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменена же будет только выдача новых. Тем, кому исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты», — сообщил Соколюк.

При обсуждении проекта нардепы выразили ряд замечаний к отдельным положениям, в частности по оплате за новый паспорт, сужению приватности, поскольку предлагается добавить в ID-карты дополнительную персональную информацию, в том числе группу крови.

«По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о паспорте гражданина Украины в форме книжечки, № 3986», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее комитет по правам человека поддержал соответствующий проект закона.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.