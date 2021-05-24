Раде рекомендуют одобрить замену паспортов. Книжечки хотят вывести из оборота

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект № 3986 о замене паспортов. Паспорт гражданина Украины в форме книжечки хотят вывести из оборота.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Документ предлагает признать постановление ВР от 26 июня 1992 года № 2503-XII «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу» утратившим силу.
Устанавливается, что паспорт в форме книжечки, оформленный до вступления в силу данного закона, действует до окончания срока его действия.
Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил о необходимости принятия закона, поскольку заканчиваются бланки паспортов в форме книжечки и из-за подделки бумажных документов.
«Мы уже выдали более 6 млн пластиковых ID-карт. Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена в 2013—2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро не будет чего выдавать», — пояснил глава Госмиграции.
По его словам, в 2019-2020 гг. открыто почти 17 тысяч дел о подделке бумажных паспортов.
«Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменена же будет только выдача новых. Тем, кому исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты», — сообщил Соколюк.
При обсуждении проекта нардепы выразили ряд замечаний к отдельным положениям, в частности по оплате за новый паспорт, сужению приватности, поскольку предлагается добавить в ID-карты дополнительную персональную информацию, в том числе группу крови.
«По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о паспорте гражданина Украины в форме книжечки, № 3986», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее комитет по правам человека поддержал соответствующий проект закона.
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