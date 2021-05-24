0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

Договор о возмещении ущерба в результате ДТП

Договор о возмещении ущерба в результате ДТП

Вопрос возмещения ущерба по результатам дорожно-транспортного происшествия был и остается весьма актуальным в нашей стране. Удовлетворение претензий – материальных и моральных – может быть урегулирован путем заключения договора о возмещении ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

“Нотариальное удостоверение договора защищает стороны от разных проблем”, – говорят в Минюсте.

Ущерб, причиненный транспортным средством как источником повышенной опасности, возмещается лицом, владеющим этим транспортным средством.

Преимущества заключения и нотариального удостоверения договора:

  • экономия времени и средств;
  • фиксация отсутствия претензий сторон друг к другу;
  • возможная отсрочка или рассрочка платежа, взыскание денежной компенсации по исполнительной надписи нотариуса – без судебного разбирательства;
  • гарантия действительности договора, полная проверка документов нотариусом;
  • разъяснение нотариусом прав и обязанностей сторон договора;
  • согласие супруги/супруга, являющегося совладельцем;
  • в случае потери договора – возможно получить дубликат.

Документы, необходимые для оформления договора:

  • паспорта и РНУКНП сторон;
  • согласие второго супруга (в случае, если пострадавшее транспортное средство находится в общей собственности супругов).

Договор может содержать следующую информацию:

  • ФИО, РНУКНП, место жительства сторон;
  • время и место ДТП;
  • размер материального ущерба, причиненного владельцу транспортного средства, определенного по соглашению сторон;
  • договоренность о порядке выплаты материального ущерба;
  • сведения об отсутствии претензий между сторонами за причиненный материальный ущерб по результатам ДТП.

В телеграм-канале Finance_ukr больше полезных и интересных новостей для водителей. Подписывайтесь и следите за новостями вместе с Finance.ua!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.