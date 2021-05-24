Договор о возмещении ущерба в результате ДТП

Вопрос возмещения ущерба по результатам дорожно-транспортного происшествия был и остается весьма актуальным в нашей стране. Удовлетворение претензий – материальных и моральных – может быть урегулирован путем заключения договора о возмещении ущерба.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
“Нотариальное удостоверение договора защищает стороны от разных проблем”, – говорят в Минюсте.
Ущерб, причиненный транспортным средством как источником повышенной опасности, возмещается лицом, владеющим этим транспортным средством.
Преимущества заключения и нотариального удостоверения договора:
Документы, необходимые для оформления договора:
Договор может содержать следующую информацию:
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