Договор о возмещении ущерба в результате ДТП

Вопрос возмещения ущерба по результатам дорожно-транспортного происшествия был и остается весьма актуальным в нашей стране. Удовлетворение претензий – материальных и моральных – может быть урегулирован путем заключения договора о возмещении ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

“Нотариальное удостоверение договора защищает стороны от разных проблем”, – говорят в Минюсте.

Ущерб, причиненный транспортным средством как источником повышенной опасности, возмещается лицом, владеющим этим транспортным средством.

Преимущества заключения и нотариального удостоверения договора:

экономия времени и средств;

фиксация отсутствия претензий сторон друг к другу;

возможная отсрочка или рассрочка платежа, взыскание денежной компенсации по исполнительной надписи нотариуса – без судебного разбирательства;

гарантия действительности договора, полная проверка документов нотариусом;

разъяснение нотариусом прав и обязанностей сторон договора;

согласие супруги/супруга, являющегося совладельцем;

в случае потери договора – возможно получить дубликат.

Документы, необходимые для оформления договора:

паспорта и РНУКНП сторон;

сторон; согласие второго супруга (в случае, если пострадавшее транспортное средство находится в общей собственности супругов).

Договор может содержать следующую информацию:

ФИО , РНУКНП , место жительства сторон;

, , место жительства сторон; время и место ДТП ;

; размер материального ущерба, причиненного владельцу транспортного средства, определенного по соглашению сторон;

договоренность о порядке выплаты материального ущерба;

сведения об отсутствии претензий между сторонами за причиненный материальный ущерб по результатам ДТП .

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