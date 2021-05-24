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«БЫСТРОЗАЙМ» всегда рядом

Компания «Быстрозайм» — это крупнейшая финансовая организация в сфере микрокредитования. Мы предоставляем нашим клиентам самый быстрый, легкий и квалифицированный сервис по предоставлению мгновенных займов без каких-либо залогов, скрытых комиссий и взносов.

В «Быстрозайм» все прозрачно и просто — каждый клиент платит только за дни пользования деньгами.

Мы делаем все возможное, чтобы предоставить нашим клиентам деньги самым быстрым и доступным способом. И сейчас мы стали еще ближе. Теперь Вы можете получить деньги не только в отделении компании или на банковскую карту, но и в любом пункте предоставления финансовых услуг NovaPay, которые находятся в отделениях Новой почты. Здесь можно не только получить займ наличными, но и оплатить его.

Теперь нашими услугами могут воспользоваться жители отдаленных городов и сел во всех регионах нашей страны.

Наличные можно получить сразу в любом отделении и в любое время. Для этого не нужно иметь банковскую карту или интернет-банкинг. Вам не нужно думать, где взять недостающую сумму, мы всегда рядом, а наши квалифицированные специалисты всегда помогут Вам в этом. Мы обслуживаем всех, даже студентов, пенсионеров и клиентов с неидеальной кредитной историей.

Достаточно заполнить заявку на сайте bistrozaim.ua или позвонить по телефону 0800507570.

Вам не нужно платить дополнительных комиссий, все расходы за перечисление оплачиваем мы. При себе достаточно иметь только паспорт и смартфон.

Мы хотим быть полезными для вас!

По материалам Быстрозайм
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