Словакия выделила Украине 600 тысяч евро на COVID-вакцины

Власти Словакии выделили Украине помощь в размере 600 тысяч евро на закупку вакцины от коронавируса COVID-19.
Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера с премьером Денисом Шмышалем в Киеве, сообщает пресс-служба Кабмина в пятницу.
«Стороны, в частности, обсудили противодействие пандемии COVID-19. Премьер-министр Украины поблагодарил Словакию за оказание помощи в размере 600 тысяч евро на закупку вакцины. Со своей стороны Эдуард Хегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем», — говорится в сообщении.
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Также Хегер сообщил, что Словакия передает столичной детской больнице Охматдет сертификат о предоставлении защитных средств в размере 195 тысяч евро.
Денис Шмыгаль сообщил главе правительства Словакии, что Украина работает над созданием цифрового национального COVID-сертификата.
«Важным является обеспечение его совместимости с соответствующим сертификатом в ЕС и ВОЗ. Необходимо также наше взаимодействие с ЕС по созданию правовой базы внедрения и взаимного признания этих сертификатов. Надеемся, Словакия также будет способствовать взаимному признанию цифровых сертификатов и созданию механизма упрощенного пересечения границ со странами ЕС в условиях пандемии», — отметил глава украинского правительства.
Напомним, в мае Украина купила COVID-вакцину на 3,8 млрд гривен. При этом всего на закупку препаратов против коронавируса было потрачено из госбюджета 7,7 млрд гривен.
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