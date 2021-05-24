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Возмещение за перевозку льготников: ОАСК обязал правительство урегулировать вопрос

Возмещение за перевозку льготников: ОАСК обязал правительство урегулировать вопрос

Окружной административный суд города Киева постановил обязать Кабинет Министров Украины принять нормативно-правовой акт, который будет регулировать возмещение убытков от бесплатных перевозок льготных категорий граждан.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по регулированию возмещения убытков от бесплатных перевозок льготных категорий граждан, вынес решение: иск полностью удовлетворить. ОАСК признал противоправной бездеятельность Кабинета Министров Украины по непринятию нормативно-правового акта, который регулирует возмещение убытков от бесплатных перевозок льготных категорий граждан в нарушение статьи закона «О транспорте». Также суд постановил обязать КМУ принять соответствующий нормативно-правовой акт», – говорится в сообщении.

Как отмечается, ОАСК считает, что бездействие правительства в этом случае «противоправна, поскольку заключается в несовершении им юридически значимых действий, что имеет своим следствием нарушение прав автомобильных перевозчиков на соответствующее возмещение и создает признаки правовой неопределенности, как органов местного самоуправления так и автомобильных перевозчиков».

Как сообщалось, указанный иск по регулированию возмещения убытков от бесплатных перевозок льготных категорий граждан поступил в ОАСК в сентябре 2020 года. Рассмотрение дела осуществлялось по правилам общего искового производства.

По материалам УКРИНФОРМ
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