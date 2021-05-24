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Новые стандарты и реформирование ГАСИ: в чем польза цифровизации строительной отрасли

Новые стандарты и реформирование ГАСИ: в чем польза цифровизации строительной отрасли

В ближайших шагах и планах Минрегионстроя — применение параметрического метода нормирования в строительстве, цифровизация отрасли и новые стандарты и доступность жилья.

Об этом рассказала народный депутат, председатель Координационного совета по проблемам в градостроительстве Елена Шуляк в ходе первого Международного BIM-форума «Ничто не остановит идею, время которой пришло».

Для начала нардеп сообщила о введении параметрического метода нормирования в строительстве. По словам Шуляк, у Минрегионстроя есть определенные приоритеты в этом направлении — доступность, инклюзивность, более скорый переход на параметрику. В чем выгоды такого метода:

  • инновационные материалы и технологии;
  • современные архитектурные решения;
  • безопасность и инклюзивность.

Что для этого уже сделали: принят Закон № 156-ІЧ, начато обновление государственных строительных норм (ГСН), подготовлена Концепция технического регулирования — она уже проходит публичное обсуждение.

«Когда у тебя нет финансирования, то что бы ты в том законе не написал — параметрика или не параметрика, все равно его выполнить невозможно. Поэтому у нас были „батлы“ в бюджетном комитете, чтобы в этом году министерству было выделено 56 млн гривен. Это первая рекордная сумма, видимо, за время существования независимости Украины, что столько денег дали на то, чтобы нормативно-техническая база в сфере строительства могла быть обновлена», — заявила Шуляк.

Нардеп уверяет, что Минрегион не хочет останавливаться на этой сумме и ведомство будет работать над тем, чтобы в бюджете было больше денег на обновление нормативно-технической базы в строительстве.

Кроме того, она отметила важность введения современных европейских правил для строительства и цифровизации отрасли. В частности, выгодой для отрасли будет то, что электронная система в строительстве нанесет тотальный удар по коррупции в строительстве. По ее словам, Украина уже прошла точку невозврата и отката к старым форматам, когда нужно везти документы собственноручно в ведомства, уж точно не будет.

Новые стандарты и доступность жилья. В этом направлении уже зарегистрирован законопроект № 5091, который будет рассматриваться в комитете уже 2 июня.

«Законопроект прост: ты можешь продавать жилье только тогда, когда все квартиры и сам объект недвижимости зарегистрировал в соответствующей части минюстовского реестра. В этот реестр ты можешь попасть только тогда, когда имеешь все разрешительные документы. И только после того — продавать. И получается такой замкнутый круг: нет документов — ты не в реестре, а если ты не в реестре — то не продаешь», — заявляет Шуляк.

Нардеп говорит, что это ставит такие «предохранители», с которыми готовы работать и банки, поскольку будет введен специальный вид имущественного права. При такой защите рисков банки смогут это право брать как задаток, чтобы развивать рынок ипотечного кредитования на первичке.

К тому же в Минрегионе параллельно еще разрабатываются соответствующие законопроекты, которые связаны с налогообложением застройщиков.

«Потому что если в прямом виде ввести этот проект № 5091, то застройщики будут дважды платить НДС. А мы точно не хотим сделать так, чтобы цены на жилье росли», — подчеркнула Шуляк.

Что в ближайших планах:

  • е-система и последующая цифровизация;
  • разрушение монополии ГАСИ через институт независимых контролеров;
  • обновленная система надзора за участниками рынка строительства;
  • персональная уголовная и имущественная ответственность за нарушения.

«Есть такой проблемный момент в строительной сфере. Он называется ГАСИ. Уже год идет неудачная попытка реформирования, признаю, что 2020 год был провальным для реформы. Но в центре реформы ГАСИ будет цифровизация в центре с электронной системой. И как говорил президент Зеленский, компьютер взятки не берет. Для того, чтобы избавиться от коррупции, нам нужно максимально все оцифровывать. Иначе — как только есть контакт с чиновником, всегда будет соблазн воспользоваться теми миллионами долларов, которые сейчас в стенах ГАСИ», — подытожила чиновница.

По материалам Finance.UA
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