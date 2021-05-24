По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (47,745 млн грн и 46,063 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 35), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,48-27,49 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активные заявки по доллару на сумму 93,808 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,8000 – 2 222

27,4900 – 33 333

27,4800 – 888

27,4800 – 150 000

27,4800 – 150 000

27,4800 – 57 775

27,4800 – 50 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,4700 – 30 000

27,4700 – 15 000

27,4700 – 20 000

27,4700 – 6 000

27,4800 – 20 000

27,4800 – 20 000

27,4800 – 50 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5010 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,4696 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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