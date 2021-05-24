По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (47,745 млн грн и 46,063 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 35), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,48-27,49 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активные заявки по доллару на сумму 93,808 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
27,4900 – 33 333
27,4800 – 888
27,4800 – 150 000
27,4800 – 150 000
27,4800 – 57 775
27,4800 – 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,4700 – 30 000
27,4700 – 15 000
27,4700 – 20 000
27,4700 – 6 000
27,4800 – 20 000
27,4800 – 20 000
27,4800 – 50 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5010 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,4696 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ІТ-бизнес поддерживает налоговые ставки Дія.СітіВчера, 19:00 - 902 12
В метро Киева «наварили» 12 миллионов на лампочках, подрядчику объявили подозрениеВчера, 11:29 - 1168 12
Украинцам могут повысить лимит по карточным переводам, который не подпадает под финмониторингВчера, 10:48 - 3290 10
Выплаты при рождении ребенка увеличат — правительство одобрило законопроектВчера, 08:00 - 919 5
Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июняПозавчера, 20:00 - 656 3
Часть украинцев останется без пенсий: кому не дадут выплаты в следующем годуВчера, 20:01 - 4750
Нацбанк расширил возможности банков по взысканию долговВчера, 16:07 - 1578 1
Как правильно оформить передачу средств в долг — разъяснение Минюста6 ч. назад - 1237
Наблюдательный совет ПриватБанка избрал нового председателя правления4 ч. назад - 983
С 1 июня будут действовать упрощенные условия присоединения к электросетямВчера, 15:44 - 933 2
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)Вчера, 12:31 - 200
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1360 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1249 4
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 777
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 775