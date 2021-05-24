Реформирование системы гарантирования завершится через год

ФГВФЛ назвал сроки распространения системы гарантирования вкладов на два новых сегмента.
«Создание системы гарантирования вкладов членов кредитных союзов и гарантирование выплат по договорам накопительного страхования жизни планируется завершить до конца 2022 года», – сообщили в Фонде гарантирования вкладов.
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Небанковским учреждениям также придется самостоятельно заплатить за участие в гарантийной системе – нынешним ее участникам уже пообещали, что присоединение кредитных союзов и страховых компаний в ФГВФЛ не будет происходить за счет взносов действующих банков.
Хотя суммы незначительные: в небанковских учреждениях в 2020-м население хранило лишь 14 млрд грн, а в банках – 682 млрд грн.
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