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Реформирование системы гарантирования завершится через год

Реформирование системы гарантирования завершится через год

ФГВФЛ назвал сроки распространения системы гарантирования вкладов на два новых сегмента.

«Создание системы гарантирования вкладов членов кредитных союзов и гарантирование выплат по договорам накопительного страхования жизни планируется завершить до конца 2022 года», – сообщили в Фонде гарантирования вкладов.

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Небанковским учреждениям также придется самостоятельно заплатить за участие в гарантийной системе – нынешним ее участникам уже пообещали, что присоединение кредитных союзов и страховых компаний в ФГВФЛ не будет происходить за счет взносов действующих банков.

Хотя суммы незначительные: в небанковских учреждениях в 2020-м население хранило лишь 14 млрд грн, а в банках – 682 млрд грн.

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По материалам Финансовый клуб
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