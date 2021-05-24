Верховная Рада хочет ввести страхование на возвращение украинских туристов из-за рубежа.

Это предусматривает соответствующий законопроект № 4162.

Председатель подкомитета по вопросам туризма и курортов Дмитрий Налетов напомнил, что в апреле Верховная Рада в первом чтении приняла обновленный закон о туризме.

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Документ предусматривает отмену лицензирования для туроператоров, которые занимаются внутренним туризмом, чтобы дать толчок для развития туристической отрасли.

Также создается единый туристический реестр-электронная база данных для субъектов туристической деятельности.

«Это позволит государству собирать статистику, а субъектам туристической деятельности — взаимодействовать между собой. Кроме того, законом меняются подходы к категоризации средств размещения. Вводится страхование на возвращение наших туристов из-за рубежа, если они попали там в такую ситуацию. Обновляется терминология согласно современным нормам», — отметил парламентарий.

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