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Зашли в бюджет: Венедиктова рассказала о судьбе денег Януковича

Зашли в бюджет: Венедиктова рассказала о судьбе денег Януковича

Конфискованные 1,5 млрд долларов беглого президента Виктора Януковича удалось вернуть в государственный бюджет.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает «Украина 24».

В то же время, по ее словам, судебное рассмотрение дела все еще продолжается.

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«Относительно этих 1,5 млрд долларов. Они зашли в госбюджет. У нас сейчас идет судебное разбирательство в отношении этих денег. Мы все переживаем, конечно. Но будем смотреть, как это дело будет рассматриваться в суде. Но то, что деньги зашли в государственный бюджет, — это факт. Главное, чтобы они не вышли оттуда», — сказала Венедиктова.

Напомним, ранее генпрокурорка заявила, что в будущем народные депутаты, которые нарушают закон, будут привлечены к уголовной ответственности. По ее словам, начало этому процессу уже положено.

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По материалам Сегодня
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